Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारआरक्षण पर NDA में तकरार, BJP के मंत्री का चिराग पासवान-संतोष सुमन पर निशाना

आरक्षण पर NDA में तकरार, BJP के मंत्री का चिराग पासवान-संतोष सुमन पर निशाना

बिहार में आरक्षण को लेकर NDA में तकरार शुरू हो गई है. इस बीच बीजेपी मंत्री लखेंद्र पासवान ने चिराग पासवान और संतोष सुमन पर हमला बोल दिया है. इस दौरान उन्होंने जीतन राम मांझी पर भी निशाना साधा.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 31 Aug 2026 07:10 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • लखेंद्र पासवान ने चिराग-सुमन पर लगाया परिवारवाद का आरोप
  • संतोष सुमन ने की आरक्षण पर समीक्षा की मांग
  • चिराग पासवान ने आरक्षण समीक्षा का किया विरोध

बिहार में आरक्षण पर एनडीए में जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है. बीजेपी कोटे के मंत्री लखेंद्र पासवान ने चिराग पासवान (LJPR), हिदुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष सुमन और उनके पिता जीतन मांझी पर निशाना साध दिया है. लखेंद्र पासवान ने पूछा, "आप लोगों ने अपने परिवार के अलावा कितने लोगों को आगे बढ़ाया है?"

बता दें कि एनडीए में चिराग पासवान व संतोष सुमन के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है, इसी बीच बीजेपी कोटे के मंत्री ने लखेंद्र पासवान भी कूद गए हैं. उन्होंने चिराग पासवान और संतोष सुमन दोनों पर जमकर हमला बोला है. लखेंद्र पासवान ने चिराग, संतोष सुमन और जीतन मांझी को परिवार के दायरे से बाहर निकलकर अपने समाज के दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने की नसीहत दी है. 

लखेंद्र पासवान ने कहा कि मैं खुद पर भी यह लागू कर रहा और इसका ध्यान रखता हूं. लखेंद्र ने आगे कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आरक्षण की समीक्षा या इसे छूना तो दूर, कोई इससे छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता.

आरक्षण पर सियासत के बीच भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, 'जो लोग...'

संतोष सुमन ने आरक्षण पर की समीक्षा की मांग

बता दें कि HAM अध्यक्ष व बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए. उनका कहना है कि समीक्षा का मतलब इसे खत्म करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ सबसे कमजोर और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों तक पहुंचे, जो अब तक इसका पूरा लाभ नहीं उठा सके हैं. 

संतोष सुमन ने आगे यह भी कहा कि हम SC-ST उप-वर्गीकरण के पक्ष में हैं. हम सिर्फ SC-ST कोटे की समीक्षा की मांग कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि कोटे का लाभ हमारे बीच सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों तक पहुंचे.

समीक्षा की मांग पर चिराग पासवान ने किया विरोध

एलजेपीआर चीफ व सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समीक्षा की मांग का विरोध किया. चिराग ने कहा की आरक्षण की समीक्षा की बात करने वाले लोग देश से आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं. आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात करना भी गलत है. जो लोग आरक्षण में आरक्षण की बात कर रहे हैं उनको यह देखना चाहिए कि आज भी देश में जितनी अनुसूचित जाति, जनजाति की संख्या है, उनको आरक्षण का लाभ पूरी तरह मिल पा रहा है क्या? 

चिराग ने यह भी कहा, "कितनी संस्थाएं हैं जिसमें इन समाज के लोगों को प्रमोशन में आगे बढ़ने के मौका नहीं मिल पा रहा है. आज भी इन समाज के लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है. 'रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन' आ गया तो इस समाज की ताकत कम हो जाएगी."

बता दें 2024 के अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक अहम फैसले में राज्यों को SC-ST के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी थी. इसका उद्देश्य इन समूहों के भीतर उन अधिक पिछड़े समुदायों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाना है, जो अपेक्षाकृत अधिक वंचित रहे हैं.

जहरीली शराब कांड: 4 मौतों पर रोहिणी आचार्य भड़कीं, 'जगजाहिर है कि…'

Published at : 31 Aug 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Santosh Suman Lakhendra Paswan BIHAR NEWS RESERVATION PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
आरक्षण पर NDA में तकरार, BJP के मंत्री का चिराग पासवान-संतोष सुमन पर निशाना
आरक्षण पर NDA में तकरार, BJP के मंत्री का चिराग पासवान-संतोष सुमन पर निशाना
बिहार
चिराग कब करेंगे शादी? मां रीना पासवान ने हंसते हुए कहा, 'वो…'
चिराग कब करेंगे शादी? मां रीना पासवान ने हंसते हुए कहा, 'वो…'
बिहार
रोहतास में बढ़ा खतरा! बाणसागर के 8 गेट खुले, सोन में छोड़ा गया 3277 क्यूमेक्स पानी
रोहतास में बढ़ा खतरा! बाणसागर के 8 गेट खुले, सोन में छोड़ा गया 3277 क्यूमेक्स पानी
बिहार
बिहार शिक्षक भर्ती: TRE-4 के आवेदन पर रोक, BPSC ने क्या कहा?
बिहार शिक्षक भर्ती: TRE-4 के आवेदन पर रोक, BPSC ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Udne ki Asha:😱Laksh की इस हरकत से परिवार हैरान! डिग्गी में छुपकर गांव पहुंचने पर मचा हंगामा #sbs
Bollywood News: सच्चाई के दो चेहरे! 'दायरा' के ट्रेलर में दिखा अपराध और कानून का सबसे तीखा टकराव (31.08.26)
J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
बिहार
चिराग कब करेंगे शादी? मां रीना पासवान ने हंसते हुए कहा, 'वो…'
चिराग कब करेंगे शादी? मां रीना पासवान ने हंसते हुए कहा, 'वो…'
विश्व
त्रिशूली घाटी क्यों बनी ‘डिजास्टर ट्रैप’? जानें तबाही की पूरी कहानी
त्रिशूली घाटी क्यों बनी ‘डिजास्टर ट्रैप’? जानें तबाही की पूरी कहानी
क्रिकेट
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
बॉलीवुड
32 साल की ग्लैमरस एक्ट्रेस की फेक AI वीडियो वायरल, कहा- ये बहुत डिस्टर्बिंग है
32 साल की ग्लैमरस एक्ट्रेस की फेक AI वीडियो वायरल, कहा- ये बहुत डिस्टर्बिंग है
इंडिया
GDP आंकड़ों पर PM मोदी बोले, 'तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी..'
GDP आंकड़ों पर PM मोदी बोले, 'तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी..'
शिक्षा
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
टेक्नोलॉजी
कैसे बढ़ाई जाती है 5G टावर की क्षमता, कितना पैसा होता है खर्च?
कैसे बढ़ाई जाती है 5G टावर की क्षमता, कितना पैसा होता है खर्च?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget