भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक की कार्रवाई से परिवार खुश नहीं है. भरत तिवारी की मां आशा देवी आज (शुक्रवार) से अनशन पर बैठ गई हैं. साथ में पेट्रोल लेकर बैठी हैं. परिजनों से मिलने के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे. उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की.

पप्पू यादव ने कहा कि मां आज आमरण अनशन पर बैठी हैं और उनके पास पेट्रोल तक रखा हुआ है. उनकी स्थिति देखकर समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है. इस परिवार के साथ धोखा और गद्दारी हुई है.

पूरे नहीं किए गए वादे: पप्पू यादव

सांसद ने कहा कि भरत तिवारी की मौत के बाद वह घटना की जानकारी मिलने पर यहां पहुंचे थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि परिवार की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन पांच महीने बीत जाने के बाद भी वादे पूरे नहीं हुए. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से नौकरी, गिरफ्तारी और मुआवजे का आश्वासन दिए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है.

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पप्पू यादव ने कहा कि वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे. उन्होंने भरत तिवारी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई, आरोपितों की गिरफ्तारी और संबंधित अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग की.

परिसीमन बिल पर बोले- विपक्ष को विश्वास में लें

दूसरी ओर परिसीमन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. पप्पू यादव ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने से पहले विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए. परिसीमन का काम संवैधानिक प्रक्रिया और सभी दलों की सहमति से होना चाहिए. परिसीमन किस आधार पर और किस तरीके से किया जाएगा, सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए. इसमें जाति, धर्म, मजहब और भाषा को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए.

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