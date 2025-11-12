हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kishanganj Experts Exit Poll 2025: किशनगंज की चारों सीटों पर महागठबंधन का जलवा! एक्सपर्ट्स एग्जिट पोल में चौंकाने वाले आंकड़ें

Kishanganj Experts Exit Poll 2025: किशनगंज की चारों सीटों पर महागठबंधन का जलवा! एक्सपर्ट्स एग्जिट पोल में चौंकाने वाले आंकड़ें

Kishanganj Exit Poll: बिहार के किशनगंज जिले में चार विधानसभा सीटें हैं. एबीपी बिहार एक्सपर्ट के एग्जिट पोल में इन चारों सीटों पर महागठबंधन काफी मज़बूत दिख रहा हैं, एनडीए को झटका लग सकता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 12 Nov 2025 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान समाप्त हो गया और अब एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं. एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है. एबीपी न्यूज़ आपको हर एक जिले की विधानसभा वार एक-एक सीट का आंकलन करके बता रहा है. 

इसी क्रम में किशनगंज की कुल चार विधानसभा सीटों को लेकर एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 भी सामने आया है. किशनगंज में एनडीए के मुकाबले महागठबंधन काफी मज़बूत दिखाई दे रहा हैं. यहां की चार सीटों में से 3 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिलते दिख रही हैं इनमें दो सीटों पर आरजेडी और एक सीट पर कांग्रेस आगे है. जबकि एक सीट पर कड़ा मुकाबला है. 

किशनगंज की 4 सीटों का पार्टीवार बंटवारा -
- एनडीए: 0 सीट  
- महागठबंधन: 3 सीटें  
  - राजद: 2 सीटें  
  - कांग्रेस: 1 सीट  
- कड़ा मुकाबला: 1 सीट  

किशनगंज की 4 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

किशनगंज जिले की चार विधानसभा सीटों पर बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज सदर एवं कोचाधामन विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में वोटिंग संपन्न हो चुकी हैं. 

एबीपी बिहार के एक्सपर्ट पत्रकार बछराज नखत के मुताबिक ठाकुरगंज विधान सभा क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल, AIMIM से गुलाम हसनैन एवं राजद से सऊद आलम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है. यहां से राजद के सऊद आलम बाजी मार सकते है. 

पत्रकार विजय कुमार साह के मुताबिक बहादुरगंज विधान सभा सीट पर कांग्रेस के प्रो मुसब्बीर आलम और AIMIM के तौसीफ आलम के बीच सीधा मुकाबला है और प्रो मुसब्बीर आलम यहां जीत हासिल कर सकते है.

कोचाधामन विधान सभा सीट पर ओवैसी का जादू नहीं चल पाया है. स्थानीय पत्रकारों की माने तो इस सीट से राजद के मुजाहिद आलम जीत हासिल कर सकते है.

किशनगंज सदर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है. कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधायक कमरुल हुदा को चुनाव मैदान में उतारा है जबकि बीजेपी की ओर से स्वीटी सिंह मैदान में हैं. लेकिन, स्वीटी सिंह इस बार भी मतदाताओं पर अपनी छाप नहीं छोड़ सकी है. यहां से कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है.

Bihar Exit Poll: सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता

Published at : 12 Nov 2025 01:51 PM (IST)
