हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election Result: 'क्या हार में क्या जीत में...', बिहार चुनाव पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान

Bihar Election Result 2025: छपरा विधानसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी छोटी कुमारी ने आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को हरा दिया. दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Nov 2025 09:22 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव मतगणना अभी भी जारी है. ज्यादातर सीटों पर रुझान अब परिणाम में बदल गए हैं. छपरा सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी छोटी कुमारी को जीत मिली है. इस बीच इस सीट से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिवमंगल सिंह सुमन की एक कविता पोस्ट की है. उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि वो हार से भयभीत नहीं हैं और जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे.

छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने एक्स पर लिखा, ''क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही.'' 

जनता मेरे लिए हमेशा सर्वोपरी रहेगी- खेसारी लाल

उन्होंने आगे लिखा, ''जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी! मुद्दा तब भी उठल बा, आगे भी उठी...जय बिहार!'' छपरा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव और एनडीए की छोटी कुमारी के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया.

छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को दी पटखनी

छपरा विधानसभा सीट से बीजेपी की छोटी कुमारी ने आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को 7600 वोटों के अंतर से मात दी. छोटी कुमारी को इस सीट पर कुल 86 हजार 845 वोट मिले. वहीं शत्रुघन यादव यानी खेसारी लाल यादव को कुल 79 हजार 245 वोट हासिल हुए. इस सीट पर तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता रहीं, उन्हें 11 हजार 488 वोट मिले.

खेसारी लाल ने जमकर NDA सरकार पर बोला था हमला

बिहार विधानसभा चुनावों में खेसारी लाल यादव ने NDA के स्टार प्रचारकों और सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने कई बार इस बात पर जोर दिया कि एनडीए सरकार के बीस साल के राज में बिहार में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ जिससे वहां के युवा बाहर जाकर काम करने के लिए मजबूर हैं. पहले छपरा सीट से खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को उतारा गया था, लेकिन एक दिन बाद ही खेसारी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया. खेसारी ने पूरे दमखम और सोशल मीडिया के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की.

Published at : 14 Nov 2025 09:12 PM (IST)
