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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के भाई की मौत, नेपाल के होटल में था प्रिंस

बिहार: ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के भाई की मौत, नेपाल के होटल में था प्रिंस

Bihar News In Hindi: रौशन आनंद का भाई प्रिंस खान सर की कोचिंग पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहा था. वह नेपाल के विराट नगर के एक होटल में छिपा था जहां उसकी संदिग्ध मौत हो गई है. 

By : शशांक कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 14 Jun 2026 11:58 AM (IST)
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बिहार के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई प्रिंस की नेपाल में संदेहास्पद मौत की खबर सामने आ रही है. रौशन आनंद का भाई प्रिंस खान सर की कोचिंग पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहा था. वह नेपाल के विराट नगर के एक होटल में छिपा था जहां उसकी संदिग्ध मौत हो गई है. 

बता दें कि रौशन आनंद पटना की बेऊर जेल में बंद हैं. फैसल खान उर्फ खान सर की कोचिंग खान ग्लोबल का मैनेजमेंट देखने वाले कन्हैया ने रौशन आनंद, प्रिंस पर कोचिंग पर हमला करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी. इस मामले में प्रिंस नामजद आरोपी था. पुलिस प्रिंस की तलाश कर रही थी जो घटना के बाद से ही फरार था. ऐसे अब उसकी मौत की सूचना से हड़कंप मच गया है. हालांकि मौत की अब तक अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

खान सर के खिलाफ भी दर्ज हुई थी एफआईआर

खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़ की घटना के संबंध में अब फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसके बाद उन्होंने कोर्ट के सामने सरेंडर किया था. हलांकि कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए रिहा कर दिया. खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई थी और परिसर पर पथराव किया गया था. 

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इसके बाद एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कथित तौर पर गोली चलाने के आरोप में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया था. जानकारी के मुताबिक, इनके बयान के आधार पर फैसल खान को भी आरोपी बनाया गया था. इस बीच पटना पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि कदमकुआं थानांतर्गत खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर पथराव एवं तोड़फोड़ की गई थी.

मामले में पुलिस ने तुरंत 3 को किया था गिरफ्तार

खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर पथराव और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके विरोध में छात्रों ने पटना में कैंडल मार्च भी निकाला था. बता दें कि पहले चर्चित शिक्षक खान सर ने गोली चलने की बात कही थी. हालांकि बाद में वे इससे पलट गए थे.

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Published at : 14 Jun 2026 11:58 AM (IST)
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