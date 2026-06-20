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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 'दोषी पुलिसकर्मियों को मिले मृत्युदंड', आरा एनकाउंटर पर फूटा पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे का गुस्सा

बिहार: 'दोषी पुलिसकर्मियों को मिले मृत्युदंड', आरा एनकाउंटर पर फूटा पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे का गुस्सा

Ashwini Choubey News: आरा एनकाउंटर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर युवक ने हथियार डाल दिए थे तो एनकाउंटर पूरी तरह गलत और अमानवीय है.

Written By : सुभाष शर्मा |  Updated at : 20 Jun 2026 07:06 AM (IST)
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आरा एनकाउंटर मामले में भरत तिवारी की मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने इस मामले पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है. दरभंगा में उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर युवक ने हथियार डाल दिया था, तो उसके बाद किया गया एनकाउंटर पूरी तरह गलत और अमानवीय है.

अश्विनी चौबे ने कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों को न सिर्फ सख्त सजा मिलनी चाहिए, बल्कि उन्हें मृत्युदंड तक दिया जाना चाहिए. उनका कहना था कि अगर किसी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उसके बाद उसकी जान लेना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता.

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कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

पूर्व केंद्रीय मंत्री चौबे ने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई से कानून व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस का काम कानून का पालन कराना है, न कि कानून को अपने हाथ में लेना. ऐसी घटनाओं से आम लोगों के बीच गलत संदेश जाता है और न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर पड़ता है.

निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग

अश्विनी चौबे ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर किसी स्तर पर गलती हुई है तो जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए. साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की.

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि किसी भी हालत में कानून से ऊपर कोई नहीं है. उन्होंने कहा कि आरा एनकाउंटर की घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और पूरे मामले की पारदर्शी जांच जरूरी है, ताकि लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे.

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Published at : 20 Jun 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Ashwini Choubey BIHAR NEWS Ara Encounter
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