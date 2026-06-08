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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAurangabad News: औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों की मौत, 22 लोग घायल

Aurangabad News: औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों की मौत, 22 लोग घायल

Aurangabad News in Hindi: घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है. एनएच-19 पर रात के करीब साढ़े 12 बजे पर्यटकों की बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई. 15 घायलों को रेफर किया गया है.

By : प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 01:37 PM (IST)
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बिहार के औरंगाबाद में बीते रविवार (07 जून, 2026) की रात भीषण सड़क हादसे में तीन पर्यटकों की मौत हो गई. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है. एनएच-19 पर रात के करीब साढ़े 12 बजे पर्यटकों की बस और खड़े ट्रक (ट्रेलर से) की टक्कर हो गई. मरने वाले ये तीनों पर्यटक आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे.

15 घायलों को गयाजी किया गया रेफर 

इस सड़क हादसे में 22 लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें मुफस्सिल थाने की पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से सरकारी एवं निजी एंबुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें से 15 पर्यटकों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (गयाजी) रेफर कर दिया गया. 

मृतकों की पहचान आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के संगम गांव निवासी 60 वर्षीय चावादम हजरत थेटा, इसी गांव के सोमा प्रसाद की 43 वर्षीय पत्नी पद्मा एवं पशु पुलेटी वेंकटेश्वरलू के रूप में की गई है. घायलों में रामा रेड्डी, प्रसाद रेड्डी, टी राजलक्ष्मी, के सुब्रता, सुब्बमा वैरा, पद्मावती, नरेंद्र रेड्डी, मिरामां, वात्सलू, कामाक्षी, यश प्रसाद, बी लक्ष्मया, चंद्रमौली, लक्ष्ममा, सोमा पद्मा आदि शामिल हैं.

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15 दिनों की यात्रा पर निकले थे सभी

सदर अस्पताल में सोमवार (08 जून, 2026) की सुबह पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने बताया कि वे लोग 40 की संख्या में 15 दिनों की यात्रा पर नेल्लौर से निकले थे. इस दौरान उन्होंने पूरी, बैद्यनाथ धाम एवं बोधगया की यात्रा की. बोधगया दर्शन के बाद रात्रि में काशी एवं विश्वनाथ धाम की यात्रा के लिए निकले थे. रात्रि साढ़े बजे देव मोड़ के पास बस ने खड़े ट्रक (ट्रेलर) में टक्कर मार दी. 

औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर तीनों शव को परिजनों को सौंप दिया. दूसरी ओर इन तीनों पर्यटकों के शव को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है.

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Published at : 08 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Aurangabad Road Accident BIHAR NEWS
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