ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकटिहार पुलिस लाइन में 12 दिन तक रहा फर्जी सिपाही, ऐसे खुला राज

कटिहार पुलिस लाइन में 12 दिन तक रहा फर्जी सिपाही, ऐसे खुला राज

कटिहार पुलिस लाइन में 10-12 दिनों तक फर्जी सिपाही बनकर रहने वाले दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से पुलिस वर्दी, फर्जी पहचान पत्र, मोबाइल और तस्वीरें मिली हैं.

Written By : निरंजन सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 05:53 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के कटिहार में पुलिस व्यवस्था को चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक करीब 10 से 12 दिनों तक पुलिस लाइन परिसर में फर्जी सिपाही बनकर रहता रहा. वह कभी खुद को भूतपूर्व सैनिक बताता था तो कभी डायल 112 का चालक. पुलिस लाइन जैसे संवेदनशील परिसर में उसकी मौजूदगी से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई है. वह सहरसा जिले का रहने वाला है.

पुलिस के मुताबिक, दीपक कुमार पिछले करीब 10 से 12 दिनों से पुलिस लाइन परिसर में रह रहा था. इस दौरान उसने अपनी पहचान छिपाकर रखी. वह अलग-अलग लोगों को खुद को कभी पूर्व सैनिक तो कभी डायल 112 का चालक बताता था. इसी बहाने उसने पुलिस लाइन में अपना ठिकाना बना लिया था. हालांकि, वह वहां किसके संपर्क से पहुंचा और उसे रहने की जगह कैसे मिली, इसकी जांच की जा रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
बिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM
बिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM
बिहार
नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'
नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'
बिहार
वर्षों बाद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे लालू यादव, ओसामा के बेटों को दिया आशीर्वाद
वर्षों बाद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे लालू यादव, ओसामा के बेटों को दिया आशीर्वाद
बिहार
'अनंत सिंह का JDU में जाना बहुत बड़ी भूल', RJD नेता कार्तिक कुमार ने ऐसा क्यों कहा?
'अनंत सिंह का JDU में जाना बहुत बड़ी भूल', RJD नेता कार्तिक कुमार ने ऐसा क्यों कहा?

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप का यू-टर्न! राइज एंड फॉल सीजन-2 को लेकर अब कही ये बात

4 नवंबर की रात मिली थी फर्जी सिपाही की सूचना

कटिहार सदर डीएसपी विशाल आनंद ने बताया कि 4 नवंबर की रात करीब आठ बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पुलिस लाइन में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर रह रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले का सत्यापन शुरू किया. जांच में युवक की पहचान फर्जी सिपाही के रूप में हुई. इसके बाद सहायक थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

वर्दी, फर्जी पहचान पत्र और मोबाइल जब्त

तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से कई सामान मिले. इनमें एक सेट पुलिस वर्दी, एक जोड़ी जूते, फर्जी पहचान पत्र और एक मोबाइल फोन शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस वर्दी में खिंचवाई गई उसकी दो तस्वीरें भी बरामद हुई हैं. पुलिस ने सभी सामान जब्त कर लिया है. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस लाइन में किसकी मदद से मिला ठिकाना?

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक फर्जी पुलिसकर्मी इतने दिनों तक पुलिस लाइन में कैसे रहा? उसे परिसर में प्रवेश किसने दिलाया? रहने की जगह किसने उपलब्ध कराई? क्या किसी पुलिसकर्मी ने उसकी मदद की थी? पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

डीएसपी विशाल आनंद ने बताया कि फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है. जांच में यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दीपक ने फर्जी पहचान बनाकर पुलिस लाइन में रहने के पीछे क्या मकसद रखा था.

यह भी पढ़ें- वर्षों बाद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे लालू यादव, ओसामा के बेटों को दिया आशीर्वाद

Published at : 06 Nov 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Katihar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM
बिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM
बिहार
नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'
नीतीश कुमार को JDU ने बताया ईश्वर, कहा- 'जब धरती पर नहीं रहेंगे तो…'
बिहार
वर्षों बाद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे लालू यादव, ओसामा के बेटों को दिया आशीर्वाद
वर्षों बाद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे लालू यादव, ओसामा के बेटों को दिया आशीर्वाद
बिहार
'अनंत सिंह का JDU में जाना बहुत बड़ी भूल', RJD नेता कार्तिक कुमार ने ऐसा क्यों कहा?
'अनंत सिंह का JDU में जाना बहुत बड़ी भूल', RJD नेता कार्तिक कुमार ने ऐसा क्यों कहा?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आइजेनकोट बनेंगे इजरायल के नए PM? अरब पार्टियों का समर्थन लेकिन फंसा बड़ा पेच!
आइजेनकोट बनेंगे इजरायल के नए PM? अरब पार्टियों का समर्थन लेकिन फंसा बड़ा पेच!
झारखंड
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव पर बोलीं- 'मेरी मौत के जिम्मेदार...'
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव आकर कई लोगों पर लगाए आरोप
इंडिया
नेता प्रतिपक्ष का पहला दिवाली मिलन: आवास पर जुटेंगे कांग्रेस नेता, तैयार होगा सियासी प्लान
नेता प्रतिपक्ष का पहला दिवाली मिलन: आवास पर जुटेंगे कांग्रेस नेता, तैयार होगा सियासी प्लान
क्रिकेट
149 साल के टेस्ट इतिहास में दूसरी हुआ ऐसा, बांग्लादेशी गेंदबाज ने बनाया रिकॉर्ड 
149 साल के टेस्ट इतिहास में दूसरी हुआ ऐसा, बांग्लादेशी गेंदबाज ने बनाया रिकॉर्ड 
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' के लिए रोड़ा बनी 'रामायण', फिर भी तीसरे हफ्ते बना दिया कॉलीवुड का बड़ा रिकॉर्ड
'जेलर 2' के लिए रोड़ा बनी 'रामायण', फिर भी तीसरे हफ्ते बना दिया कॉलीवुड का बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
कराची में लश्कर के आतंकी को सीक्रेट ट्रेनिंग दे रहा पाकिस्तान, समुद्री हमले के लिए कर रहा तैयार
कराची में लश्कर के आतंकी को सीक्रेट ट्रेनिंग दे रहा पाकिस्तान, समुद्री हमले के लिए कर रहा तैयार
इंडिया
CJI पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर SC सख्त, 'कुछ भी स्वीकार नहीं, कमजोरी न समझें'
CJI पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर SC सख्त, 'कुछ भी स्वीकार नहीं, कमजोरी न समझें'
बॉलीवुड
कौन हैं अभय अरोड़ा? 'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल, 'धुरंधर' में भी कर चुके काम
कौन हैं अभय अरोड़ा? 'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल, 'धुरंधर' से भी है कनेक्शन
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget