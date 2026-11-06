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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM

बिहार पुलिस रक्षक या भक्षक? पीट- पीटकर कर किया अधमरा, भड़के पूर्व डिप्टी CM

कटिहार के गोविंदपुर चौक में दो युवकों को 12 घंटे हिरासत में रखकर पीटने का पुलिस पर आरोप लगा है. विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने आरोपों को बेबुनियाद बताया.

Written By : निरंजन सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 05:49 PM (IST)
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बिहार के कटिहार जिले में पुलिस पर दो युवकों के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है. रौतारा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर चौक में हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है. आरोप है कि पुलिस ने आधी रात घर के पास सो रहे दो युवकों को उठाया. उन्हें करीब 12 घंटे तक हिरासत में रखा और फिर छोड़ दिया. इस दौरान दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई. उनके शरीर, खासकर कूल्हों पर लाल और काले निशान पड़ गए हैं. कटिहार सदर विधायक और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शुक्रवार (6 नवंबर 2026) को मामले में कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के मुताबिक, गोविंद चौहान अपनी पत्नी से नाराज होकर गांव के हवा महल में जाकर सो गया था. वहीं, ट्रैक्टर चालक गुड्डू चौहान भी काम खत्म करने के बाद वहां सो रहा था. आरोप है कि मंगलवार (3 नवंबर 2026) रात करीब दो बजे दर्जनों गाड़ियों से पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद उनकी जमकर पिटाई की गई. करीब 12 घंटे बाद दोनों को छोड़ दिया गया.

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फिट होने का लिखित बयान लेने का आरोप

पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें डराकर लिखवा लिया कि वे पूरी तरह फिट और सुरक्षित हैं. ग्रामीणों का कहना है कि दोनों युवकों के खिलाफ कोई मामला या शिकायत नहीं थी. बाद में महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तलाशी के नाम पर घरों का सामान बिखेर दिया और अनाज भी फैला दिया.

तारकिशोर प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की

कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि महिलाओं ने उनसे मिलकर पुलिस की बर्बरता की शिकायत की है. उन्होंने एसपी से बात कर मामले में कार्रवाई की मांग की है. तारकिशोर प्रसाद ने कहा, "कल और आज कई महिलाएं आई थीं. उनका आरोप है कि पुलिस ने दो लोगों को उठाया और उनके साथ बर्बरता की है. हमारी एसपी से बात हुई जिसके बाद पुलिस ने छोड़ा. पुलिस रक्षक है पुलिस भक्षक नहीं है. मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा. पुलिस आम लोगों को रक्षा क्या करेगी. उन्हें बुरी तरह मारपीट कर घायल किया है. हम इसकी निंदा करते हैं. पुलिस अधीक्षक से तत्काल कार्रवाई के निर्देश देने का आग्रह किया हूं."

पुलिस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है. वहीं, पुलिस ने मारपीट के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. पुलिस का कहना है कि शक के आधार पर दोनों को थाने लाया गया था. पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. अब ग्रामीण इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- मंत्री इरफान के बयान पर भड़के JDU नेता राजीव रंजन, बोले- कांके भेजना चाहिए

Published at : 06 Nov 2026 05:46 PM (IST)
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Katihar BIHAR NEWS
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