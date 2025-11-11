महागठबंधन के लिए उम्मीद बाकी है! इस एग्जिट पोल में मिल रहा बंपर बहुमत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए किए गए ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को जीत मिलती दिखाई दे रही है. इस बीच एक ऐसा भी एग्जिट पोल सामने आया है जिसने महागठबंधन की उम्मीदों को जिंदा रखा है. Journo Mirror के एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन को भारी बहुमत दिया गया है. इसके आंकड़ों के मुताबिक, महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं. बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है. सत्तारूढ़ NDA को इस एग्जिट पोल में 100-110 सीटें मिलती दिख रही हैं.

बाकी एग्जिट पोल में महागठबंधन का आंकड़ा

DV Research- 83-98 सीटें

P-Marq- 80-98 सीटें

Matrize-IANS- 70-90 सीटें

Peoples Insight- 87-102 सीटें

JVC- 88-103 सीटें

Peoples Pulse- 75-101 सीटें

Chanakya- 100-108 सीटें

Poll Diary- 32-49 सीटें

Praja Poll Analytics- 50 सीटें

TIF Research- 76-95 सीटें

Polstrat- 87-102 सीटें

महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा चुनाव

महागठबंधन में RJD 143, कांग्रेस 61, सीपीआई (ML) 20, वीआईपी 12, सीपीआई 9, सीपीएम 4 और IIP 3 तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है. महागठबंधन ने चुनावों से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया. एग्जिट पोल में महागठबंधन में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया गया है.

महागठबंधन कर रही है जीत के दावे

बता दें कि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी, लेफ्ट के दल और IIP पार्टी शामिल हैं. महागठबंधन का दावा है कि इस बार बिहार में बदलाव तय है. लेकिन एग्जिट पोल्स के ज्यादातर आंकड़े महागठबंधन के दावों के उलट आकंड़े दे रहे हैं. अब किसके दावों में कितना दम है इसकी तस्वीर 14 नवबंर को वोटों की गिनती के बाद साफ हो जाएगी.

दोनों चरणों में हुई बंपर वोटिंग

गौरतलब है कि बिहार की सभी 243 सीटों के लिए मंगलवार (11 नवंबर) को चुनाव संपन्न हो गए. पहले चरण चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान हुए. बाकी बची 20 जिलों की 122 सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ. दोनों ही चरणों में बंपर वोटिंग दर्ज की गई. पहले चरण में 65.08 फीसदी वोटिंग हुई. वहीं दूसरे चरण में 68.80 फीसदी (खबर लिखे जाने तक) वोटिंग दर्ज की गई.