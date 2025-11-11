हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
महागठबंधन के लिए उम्मीद बाकी है! इस एग्जिट पोल में मिल रहा बंपर बहुमत

महागठबंधन के लिए उम्मीद बाकी है! इस एग्जिट पोल में मिल रहा बंपर बहुमत

Journo Mirror Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों में महागठबंधन के लिए खुशखबरी सामने आई है. ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की ही सरकार का अनुमान जताया गया है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 08:39 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए किए गए ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को जीत मिलती दिखाई दे रही है. इस बीच एक ऐसा भी एग्जिट पोल सामने आया है जिसने महागठबंधन की उम्मीदों को जिंदा रखा है. Journo Mirror के एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन को भारी बहुमत दिया गया है. इसके आंकड़ों के मुताबिक, महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं. बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है. सत्तारूढ़ NDA को इस एग्जिट पोल में 100-110 सीटें मिलती दिख रही हैं.

बाकी एग्जिट पोल में महागठबंधन का आंकड़ा

DV Research- 83-98 सीटें
P-Marq- 80-98 सीटें
Matrize-IANS- 70-90 सीटें
Peoples Insight- 87-102 सीटें
JVC- 88-103 सीटें
Peoples Pulse- 75-101 सीटें
Chanakya- 100-108 सीटें
Poll Diary- 32-49 सीटें
Praja Poll Analytics- 50 सीटें
TIF Research- 76-95 सीटें
Polstrat- 87-102 सीटें 

महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा चुनाव

महागठबंधन में RJD 143, कांग्रेस 61, सीपीआई (ML) 20, वीआईपी 12, सीपीआई 9, सीपीएम 4 और IIP 3 तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है. महागठबंधन ने चुनावों से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया. एग्जिट पोल में महागठबंधन में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया गया है.

महागठबंधन कर रही है जीत के दावे

बता दें कि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी, लेफ्ट के दल और IIP पार्टी शामिल हैं. महागठबंधन का दावा है कि इस बार बिहार में बदलाव तय है. लेकिन एग्जिट पोल्स के ज्यादातर आंकड़े महागठबंधन के दावों के उलट आकंड़े दे रहे हैं. अब किसके दावों में कितना दम है इसकी तस्वीर 14 नवबंर को वोटों की गिनती के बाद साफ हो जाएगी.

दोनों चरणों में हुई बंपर वोटिंग

गौरतलब है कि बिहार की सभी 243 सीटों के लिए मंगलवार (11 नवंबर) को चुनाव संपन्न हो गए. पहले चरण चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान हुए. बाकी बची 20 जिलों की 122 सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ. दोनों ही चरणों में बंपर वोटिंग दर्ज की गई. पहले चरण में 65.08 फीसदी वोटिंग हुई. वहीं दूसरे चरण में 68.80 फीसदी (खबर लिखे जाने तक) वोटिंग दर्ज की गई.

सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read
Published at : 11 Nov 2025 08:07 PM (IST)
Tags :
Bihar Exit Poll Exit Poll Bihar Election Exit Poll Bihar Assembly Election Bihar Election 2025 Exit Poll 2025
