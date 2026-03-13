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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपहले JDU में शामिल… अब शादी करेंगे निशांत कुमार? गांव पहुंचे तो महिलाएं बोलीं- 'परिवार बढ़ाइए'

पहले JDU में शामिल… अब शादी करेंगे निशांत कुमार? गांव पहुंचे तो महिलाएं बोलीं- 'परिवार बढ़ाइए'

Nishant Kumar News: नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार गुरुवार को अपने पैतृक गांव गए थे. यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ. इस दौरान उनकी शादी की मांग उठ गई.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 13 Mar 2026 05:26 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने के बाद अब राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुके हैं. वे लोगों के बीच जा रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं. इस बीच उनकी शादी की चर्चा शुरू हो गई है. अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन अब जब लोगों के बीच जाने लगे हैं तो उनसे मांग की जा रही है कि वे विवाह कर लें.

दरअसल बीते गुरुवार (12 मार्च, 2026) को निशांत कुमार ने पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी. इसके बाद वे अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा गए थे. यहां गांव की महिलाओं से वे मिले. उनका आशीर्वाद लिया. उन्होंने दादा-दादी का भी आशीर्वाद लिया. गांव में ही देवी स्थान में पूजा-अर्चना की. 

यह भी पढ़ें- Bihar Next CM: निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'

'शादी करिए भैया…'

इस दौरान कल्याण बिगहा में निशांत कुमार का जोरदार स्वागत हुआ. महिलाओं ने उनके ऊपर फूल डाला. इस बीच भीड़ में से एक महिला ने कहा, "परिवार बढ़ाइए… परिवार बढ़ाइए… हम लोग को जरूरत है…" इस बीच एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, "शादी करिए भैया…", इस मौके पर समर्थकों के निशांत कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाया. इस मौके पर निशांत कुमार ने भी महिलाओं से उनका हाल-चाल पूछा.

निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग

बता दें कि निशांत कुमार शुरू से कभी राजनीति में सक्रिय नहीं रहे. पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए वे राजनीति से दूर रहे. अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो उससे पहले कार्यकर्ताओं की मांग पर ही उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया है. निशांत कुमार ने भविष्य में बिहार दौरा की बात कही है. पार्टी में आने के बाद कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए. हालांकि कई नेताओं ने इस पर साफ किया है कि यह सब शीर्ष नेतृत्व की ओर से तय होता है. 

दूसरी ओर चर्चा है कि नई सरकार में निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और निशांत कुमार पार्टी के लिए आगे कैसे काम करते हैं. पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को उन पर पूरा भरोसा है.

यह भी पढ़ें- दुलारचंद हत्याकांड में अभी जेल में बंद हैं अनंत सिंह, क्या राज्यसभा चुनाव में डालेंगे वोट?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Mar 2026 05:23 PM (IST)
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Nalanda Nishant Kumar BIHAR NEWS
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