‘जैसी करनी, वैसी भरनी’ बोलने वालों का चेहरा लंगूर जैसा उतर गया! तेज प्रताप यादव का तंज

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए हैं. अब उन्होंने विपक्षी नेताओं और आलोचकों पर निशाना साधा है. उन्होंने X पर एक बंदर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा-

“कल तक कुछ लोग सोशल मीडिया पर ‘जैसी करनी, वैसी भरनी’ की नसीहत दे रहे थे. आज वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि वही लोग खुद जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं. उनके चेहरे की रौनक गायब है और हाल ऐसा है कि चेहरा लंगूर जैसा उतर गया है. सच यही है- समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, और कर्म का हिसाब एक दिन हर किसी को देना पड़ता है.”

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छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे तेज प्रताप

25 जुलाई की रात छात्र आंदोलन के दौरान तेज प्रताप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया था. रिहाई के बाद मंगलवार को वे सीधे कौटिल्यनगर स्थित आवास पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात माता राबड़ी देवी, पिता लालू प्रसाद यादव और भाई तेजस्वी यादव से हुई. रिहाई के बाद परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद तेज प्रताप अपने आवास लौट गए.

तेजस्वी का हमला

गिरफ्तारी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर तीखा हमला बोला था और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी थी. फिलहाल, तेज प्रताप यादव की इस पोस्ट को राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है. RJD समर्थक इसे तेज प्रताप का मजबूत जवाब बता रहे हैं, जबकि विपक्षी इसे सामान्य राजनीतिक बयानबाजी मान रहे हैं. तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी और रिहाई का मुद्दा बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

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