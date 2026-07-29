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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार को पीएम मोदी का तोहफा, 25 नई चीनी मिलें लगेंगी

बिहार को पीएम मोदी का तोहफा, 25 नई चीनी मिलें लगेंगी

बिहार में PM मोदी 20 नवंबर को सकरी और रैयाम मिल की आधारशिला रखेंगे. नई गन्ना नीति के तहत बिहार में 25 नई चीनी मिलें लगेंगी.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 29 Jul 2026 05:21 PM (IST)
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बिहार सरकार ने गन्ना उद्योग को नई ऊंचाई देने के लिए बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी. केंद्र सरकार की मदद से इस क्षेत्र में भारी निवेश आने वाला है.

गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने बताया कि 20 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और दो नई चीनी मिलों की आधारशिला रखेंगे. इनमें मधुबनी की सकरी चीनी मिल और दरभंगा की रैयाम चीनी मिल शामिल हैं.

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नीति के प्रमुख प्रावधान:

  • नई चीनी मिल लगाने पर 70 करोड़ रुपये तक पूंजी अनुदान

  • डिस्टीलरी और इथेनॉल इकाई पर 5 करोड़ रुपये तक अनुदान

  • सह-विद्युत उत्पादन इकाई पर 15 करोड़ रुपये तक अनुदान

  • कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट पर विशेष अनुदान

  • भूमि आवंटन में बड़ी रियायत

बंद मिलों का भी होगा कायाकल्प  

गोपालगंज जिले की सासामूसा चीनी मिल (2021-22 से बंद) के किसानों के बकाए ईख मूल्य के रूप में 43 करोड़ रुपये का भुगतान मंजूर किया गया है. मुजफ्फरपुर की मोतीपुर चीनी मिल की 266 एकड़ जमीन वापस ली जा रही है, जहां नई चीनी मिल के साथ गन्ना अनुसंधान केंद्र भी बनेगा.

किसानों को मिलेगी राहत

पेराई सत्र 2025-26 में राज्य की चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को शत-प्रतिशत ईख मूल्य (2137.83 करोड़ रुपये) का भुगतान कर दिया है. मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत बीज विकास योजना, गन्ना यंत्रीकरण योजना और गन्ना नर्सरी योजना पर भी करोड़ों रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

सरकार ने गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयंबटूर गन्ना प्रजनन संस्थान, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे और IIT पटना के साथ MoU भी किए हैं. इनके जरिए आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा. यह नीति बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. नई मिलों से रोजगार बढ़ेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और राज्य का गन्ना उद्योग मजबूत बनेगा.

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Published at : 29 Jul 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
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