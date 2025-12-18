Watch: 2020 में DM से 'उपाय' लगवाकर सीट जीते थे मांझी? खुद सुनाया किस्सा, RJD फायर

केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी से संरक्षक जीतन राम मांझी के एक वीडियो ने सियासी पारा चढ़ा दिया है. इस वीडियो में मांझी कथित तौर पर 'उपाय' से चुनाव जीतने का पूरा किस्सा बता रहे हैं. दरअसल, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद 14 दिसंबर को बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में ज्योति मांझी का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था. इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल हुए. अभिनंदन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भाषण में कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में 6 सीट में 5 सीट जीते हैं. टिकारी सीट गलती से वह हार गए.

हम प्रयास किए और जीत गए- मांझी

जीतन राम मांझी ने कहा, "जैसे 2020 चुनाव में मतगणना के दौरान कहा था कि हम चुनाव हार रहे हैं, कोई उपाय है क्या. उस समय 2700 वोट से हार रहे थे. हम प्रयास किए और वह जीत गए. इस साल मात्र 1600 वोट से हार रहे गए. मेरा दुर्भाग्य है...वह हमसे बात नहीं किए, क्या दिमाग हो गया था और मैदान छोड़कर भाग गए."

'डीएम फोन किए थे कि सर...'

मांझी ने आगे कहा, "2020 में डीएम अभिषेक सिंह थे, वह अभी त्रिपुरा में हैं. वह फोन किए थे कि सर पिछली बार 2700 वोट से पीछे थे तो जीता दिए थे. इस बार तो 1600 वोट से पीछे थे तो क्या दिक्कत हो गया था." बाराचट्टी की विधायक ज्योति मांझी जीतन राम मांझी की समधन हैं.

ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी है जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुँह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेरा-फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जितने का शाही… pic.twitter.com/FSPyQgeBWB — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) December 18, 2025

चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला- आरजेडी का निशाना

जीतन राम मांझी का वीडियो शेयर कर आरजेडी भड़क गई. एक्स पोस्ट में आरजेडी ने लिखा, "ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी जी है जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेरा-फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जितने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं."