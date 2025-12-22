'74 वर्ष के बूढ़े हैं और…', हिजाब विवाद के बीच नीतीश कुमार पर अब क्या बोले जीतन राम मांझी?

हिजाब विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है. सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को गयाजी में 'हम' पार्टी की ओर से अतरी विधानसभा क्षेत्र के गहलौर गांव में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया था. इसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर हिजाब विवाद पर टिप्पणी कर दी.

जीतन राम मांझी ने कहा, "नीतीश कुमार हमको दिल से मानते हैं और हम भी उनको दिल से मानते हैं. अभी एक मामूली बात आई… जब डॉक्टर का नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो एक बेटी हिजाब में थी, तो उन्होंने (नीतीश कुमार) थोड़ा सा हिजाब को नीचे कर दिया कि बेटी मुंह क्यों ढकी हो, डॉक्टर बनने जा रही हो तुम… इसके लिए पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि उसका हिजाब खींच लिया, किसी को हिम्मत नहीं हुई तो जीतन राम मांझी ही बोला है कि वह तो बेटी है बहू है… 74 वर्ष के बूढ़े हैं और बेटी को समझाते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?"

समय-समय पर नीतीश को बचाने का किया दावा

केंद्रीय मंत्री ने इस पर आगे कहा, "...तो कहने की बात है कि हम नीतीश कुमार को इतना संरक्षण देते हैं और जिसका हिजाब खींचे थे उसका परिवार भी मान गया है…. उसके गुरु भी मान गए हैं… इसको तूल नहीं देना चाहिए… यह कौन बड़ी बात है… तो कहने का मतलब है कि समय-समय पर हम नीतीश कुमार को जरूर बचाने की कोशिश करते हैं."

इसके पहले इस मुद्दे पर मांझी ने क्या कहा था?

बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इससे पहले भी हिजाब विवाद पर बयान दिया. अपने बयानों में वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करते नजर आए थे. कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने पर कहा था, "...एक्सीडेंटली ऐसा हुआ होगा. बेटी समझकर उन्होंने ऐसी चीज की होगी कि काम करने जा रही हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है. उनका इरादा खराब नहीं था. इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए." अब एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार का बचाव किया है.

