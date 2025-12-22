हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'केंद्र सरकार का खजाना…', PM मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात पर क्या बोले शाहनवाज हुसैन?

'केंद्र सरकार का खजाना…', PM मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात पर क्या बोले शाहनवाज हुसैन?

PM Modi Nitish Kumar Meeting: शाहनवाज हुसैन ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी गए थे और पहली बार नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली आए. दोनों के बीच बहुत अच्छी मुलाकात हुई.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 22 Dec 2025 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की. इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चाएं हुईं. उनके साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे. इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया दी. 

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए की बिहार में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली आए और पीएम मोदी से मुलाकात की. यह मुलाकात काफी अच्छी रही है. केंद्र सरकार का खजाना बिहार के लिए खुला है.

बिहार पर दिया जा रहा विशेष ध्यान

नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत में बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी हिट साबित हुई है. शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी गए थे और पहली बार नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली आए. दोनों के बीच बहुत अच्छी मुलाकात हुई है. बिहार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

दूसरी ओर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा नई पार्टी बनाने पर उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर टीएमसी के एजेंट हैं. ममता बनर्जी ने जानबूझकर उनसे नई पार्टी बनवाई है ताकि ध्रुवीकरण हो और ममता से नाराज मुस्लिम वोटर विपक्ष के पास न जाएं, बल्कि बंट जाएं. यह पूरी स्क्रिप्ट ममता बनर्जी ने लिखी है. टीएमसी ध्रुवीकरण की चाल चल रही है और वोटबैंक की राजनीति कर रही है. बंगाल की जनता इसका जवाब देगी.

उन्होंने बंगाली गायिका के विरोध पर कहा कि बंगाल में सारी मर्यादाएं टूट रही हैं. कलाकारों को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही. मानो इस्लामिक स्टेट की हुकूमत चल रही हो. पूजा करने या 'श्री राम' बोलने पर ममता बनर्जी भड़क जाती हैं, अब गाने पर भी राजनीति हो रही है.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर बोले- बीजेपी ने किया बेहतरीन प्रदर्शन

बीजेपी नेता ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर कहा कि विपक्ष नाम की कोई चीज बचने वाली नहीं लगती. बिहार से जो सुनामी चली थी, वह महाराष्ट्र भी पहुंच गई है. बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. अरुणाचल प्रदेश में भी जीत हासिल की है और गोवा में भी जीत रही है. जहां भी चुनाव होंगे, वहां बीजेपी ही आएगी.

उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर कहा, "बांग्लादेश में जिहादियों की हरकतों की पूरे दुनिया के मुसलमानों को खड़े होकर निंदा करनी चाहिए. इन लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया है. मुस्लिम का चोला पहनकर ये इंसानियत के दुश्मन हैं. सबसे ज्यादा नुकसान इस्लाम को मानने वालों का ही हुआ है. बांग्लादेशियों की खैर नहीं. भारत सरकार चिंता जता रही है. शेख हसीना ने भी इन घटनाओं की निंदा की है."

यह भी पढ़ें- बांग्लादेश में हिंसा के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार? बिहार सरकार के मंत्री का बड़ा बयान

Published at : 22 Dec 2025 05:46 PM (IST)
Shahnawaz Hussain Nitish Kumar PM Modi BIHAR NEWS
