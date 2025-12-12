हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
RLM विधायक की 'नाराजगी' के बीच मंत्री दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर कुछ समस्या है तो…'

Bihar Politics: बाजपट्टी से विधायक रामेश्वर महतो ने कहा है कि जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता. उनके एक्स पोस्ट पर अब दीपक प्रकाश ने जवाब दिया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 Dec 2025 07:04 PM (IST)
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के विधायक रामेश्वर कुमार महतो ने शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को अपने एक्स हैंडल से एक ऐसा पोस्ट किया जिसमें उनकी नाराजगी झलक रही थी. उनके एक्स पर किए गए पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश की प्रतिक्रिया आई है. 

मीडिया से बातचीत में दीपक प्रकाश ने रामेश्वर महतो के पोस्ट को लेकर कहा, "मैंने उनका ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन जिस तरीके से पारिवारिक मामले को, व्यक्तिगत मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है… जिनके भी द्वारा, मेरा मानना है परिवार की बातें परिवार के अंदर रहें. अगर कुछ समस्या है तो परिवार के अंदर उसको सुलझा लेना चाहिए. बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए. समाज में शोभा नहीं देती हैं."

नीचे पढ़ें विधायक रामेश्वर महतो का पोस्ट

शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को बाजपट्टी से विधायक रामेश्वर महतो ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है. जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगें, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता. आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है."

एसआईआर के मुद्दे पर क्या बोले दीपक प्रकाश?

दूसरी ओर विपक्ष पर हमला करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा, "एसआईआर पर बिहार के अंदर सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया… फेल हुए, लेकिन उससे सीख नहीं पाए. विज्ञान में जैसे बोलते हैं कि तीन बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या रिजल्ट आता है उसके बाद वैज्ञानिक अपना मन बनाता है. लग रहा है कि एक बार वो (विपक्ष) भी फेल होने के बाद बाकी राज्यों में विरोध कर रहे हैं. वहां भी विपक्ष के लोग फेल होंगे. उनका मन है कि तीन बार फेल होना है तो ठीक है देख लें. बिहार में एसआईआर मुद्दा बन नहीं पाया. वहां (दूसरे राज्यों में) भी फेल होंगे. मुद्दा बनाने की कोशिश न करें तो उनके लिए ठीक होगा."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 12 Dec 2025 07:02 PM (IST)
Upendra Kushwaha Deepak Prakash BIHAR NEWS Rameshwar Kumar Mehto
