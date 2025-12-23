बांग्लादेश में हिंसा पर जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया, PM मोदी का जिक्र कर दिया बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को अपनी प्रतिक्रिया दी. गयाजी में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हो रही है या मुसलमानों की, यह कहना ठीक नहीं है, लेकिन किसी भी देश में किसी भी मुद्दे पर नरसंहार हो रहा है तो उस देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि किस कारण से किसी पर कहर ढाया जा रहा है. अगर नहीं देखता है तो वह भारत का अंग रहा है (बांग्लादेश और पाकिस्तान), तो हमारे प्रधानमंत्री को भी इस पर सोचना चाहिए.

बंगाल में हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर जीतन राम मांझी ने कहा, "लोकतंत्र में किसी को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है. अगर उस पर भी कोई लाठीचार्ज करता है तो यह गलत है. चाहे वह बजरंग दल का हो या किसी परिषद का हो, लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है.

मांझी ने राहुल गांधी पर भी किया हमला

दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जीतन राम मांझी ने हमला किया. उन्होंने कहा "राहुल गांधी विरोधी दल के नेता हैं… भारत के लिए दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जब भी भारत के खिलाफ बोलते हैं वह विदेशों में जाकर बोलते हैं. यह नहीं बोलना चाहिए. घर की बात घर में होनी चाहिए. उनको यहां बोलने में डर लगता है… संसद भवन में बोलने में डर लगता है… उनकी यह बचकानी हरकत है. ऐसा नहीं होना चाहिए."

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जर्मनी में बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है. जर्मनी के हर्टी स्कूल में आयोजित पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग विषय पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के दिए गए बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है. लगातार अलग-अलग दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इसी पर अब हम के संरक्षण मांझी ने अपना रिएक्शन दिया है.

