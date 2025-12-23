हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राहुल गांधी पर हमला, 'जर्मनी में भी देश को अपमानित किया'

BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राहुल गांधी पर हमला, 'जर्मनी में भी देश को अपमानित किया'

Nitin Nabin News: नितिन नबीन ने कहा कि राजनीति में शॉर्टकट की कोई जगह नहीं है. इसमें लॉन्ग टर्म समय दीजिए. बीजेपी ऐसी पार्टी है कि आपको बूथ लेवल से केंद्रीय नेतृत्व तक ले जाएगी.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को पटना पहुंचे. एयरपोर्ट से भव्य रोड शो निकला. इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया. भाषण देते हुए नितिन नबीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला किया. 

नितिन नबीन ने कहा, "बहुत लोग ऐसे हैं कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं… राहुल गांधी टाइप… देश में रहते हैं देश की थोड़ी बात करते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं… अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे... वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं."

पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार

कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नबीन आज पहली बार पटना आए हैं. इस मौके पर जब उन्होंने सभा को संबोधित किया तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया. नितिन नबीन ने कहा पाटलिपुत्र की इस भूमि ने हमेशा नई ऊर्जा को नई क्रांति दी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया. 

नितिन नबीन ने कहा कि अभी महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश में निकाय चुनाव हुए हैं वहां भी बीजेपी का परचम लहराया है. अब बीजेपी की यह जीत बंगाल से आगे केरल तक जाएगी और हर जगह भगवा लहराया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब पंचायत से संसद तक भगवा लहराएगा तब हमारा स्वर्णिम युग आएगा. 

उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में शॉर्टकट की कोई जगह नहीं है. इसमें लॉन्ग टर्म समय दीजिए. बीजेपी ऐसी पार्टी है कि आपको बूथ लेवल से केंद्रीय नेतृत्व तक ले जाएगी. आज के इस व्यापक कार्यक्रम के लिए एक-एक कार्यकर्ता को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं.

सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि आप लोगों ने बिहार को प्रचंड जीत दी है. पीएम मोदी और नीतीश कुमार के करिश्माई नेतृत्व ने जो परचम लहराया, उस जीत के प्रकाश से बिहार आगे बढ़ रहा है. इस जीत का ही नतीजा है कि जो अभी अन्य राज्यों में चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे अरुणाचल का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो... उन सभी चुनावों में बीजेपी का परचम लहरा रहा है. 

पिता नवीन किशोर को किया याद

उन्होंने आगे कहा, "आज मैं अपने पिताजी स्व. नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी को जरूर याद करना चाहूंगा. राजनीति उन्होंने मुझे जरूर विरासत में दी, लेकिन जिस वटवृक्ष के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ा, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे उंगली पकड़कर कार्यकर्ताओं ने सिखाया, इसलिए मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं."

यह भी पढ़ें- HAM या चिराग पासवान? राज्यसभा की एक सीट पर मांझी ने NDA में फंसाया पेच! समझिए

Published at : 23 Dec 2025 04:54 PM (IST)
Tags :
Congress Rahul Gandhi Nitin Nabin BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
PM मोदी से मिलने पहुंचे नीरज चोपड़ा और उनकी वाइफ, प्रधानमंत्री ने फोटो शेयर कर बताया क्या हुई बातचीत
PM मोदी से मिलने पहुंचे नीरज चोपड़ा और उनकी वाइफ, प्रधानमंत्री ने फोटो शेयर कर बताया क्या हुई बातचीत
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
बिहार
BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राहुल गांधी पर हमला, 'जर्मनी में भी देश को अपमानित किया'
BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राहुल गांधी पर हमला, 'जर्मनी में भी देश को अपमानित किया'
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
Advertisement

वीडियोज

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नितिन नबीन, निकाला गया जोरदार रोड शो
Bangladesh Hindu Attack News : भारत के चलते बना बांग्लादेश अब पाकिस्तान की बन गया कठपुतली
Bangladesh Hindu Attack News : जूते की माला पहनाकर MD. Yunus का किया गया विरोध, लगे हाय-हाय के नारे
Bangladesh Hindu Attack News: बांग्लादेश में जारी हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में जाग गया हिंदू ?
Nifty 26,150 पर खुला, Sensex 85,500 के पास - जानें आगे क्या होगा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
स्पोर्ट्स
PM मोदी से मिलने पहुंचे नीरज चोपड़ा और उनकी वाइफ, प्रधानमंत्री ने फोटो शेयर कर बताया क्या हुई बातचीत
PM मोदी से मिलने पहुंचे नीरज चोपड़ा और उनकी वाइफ, प्रधानमंत्री ने फोटो शेयर कर बताया क्या हुई बातचीत
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
बिहार
BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राहुल गांधी पर हमला, 'जर्मनी में भी देश को अपमानित किया'
BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राहुल गांधी पर हमला, 'जर्मनी में भी देश को अपमानित किया'
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गुस्से से भरी पापा की परी से मुर्गे ने कर दी छेड़खानी, फिर पटक-पटक कर बना दिया कीमा; देखें वीडियो
गुस्से से भरी पापा की परी से मुर्गे ने कर दी छेड़खानी, फिर पटक-पटक कर बना दिया कीमा; देखें वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget