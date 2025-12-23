BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राहुल गांधी पर हमला, 'जर्मनी में भी देश को अपमानित किया'

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को पटना पहुंचे. एयरपोर्ट से भव्य रोड शो निकला. इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया. भाषण देते हुए नितिन नबीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला किया.

नितिन नबीन ने कहा, "बहुत लोग ऐसे हैं कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं… राहुल गांधी टाइप… देश में रहते हैं देश की थोड़ी बात करते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं… अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे... वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं."

पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार

कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नबीन आज पहली बार पटना आए हैं. इस मौके पर जब उन्होंने सभा को संबोधित किया तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया. नितिन नबीन ने कहा पाटलिपुत्र की इस भूमि ने हमेशा नई ऊर्जा को नई क्रांति दी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया.

नितिन नबीन ने कहा कि अभी महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश में निकाय चुनाव हुए हैं वहां भी बीजेपी का परचम लहराया है. अब बीजेपी की यह जीत बंगाल से आगे केरल तक जाएगी और हर जगह भगवा लहराया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब पंचायत से संसद तक भगवा लहराएगा तब हमारा स्वर्णिम युग आएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में शॉर्टकट की कोई जगह नहीं है. इसमें लॉन्ग टर्म समय दीजिए. बीजेपी ऐसी पार्टी है कि आपको बूथ लेवल से केंद्रीय नेतृत्व तक ले जाएगी. आज के इस व्यापक कार्यक्रम के लिए एक-एक कार्यकर्ता को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं.

सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि आप लोगों ने बिहार को प्रचंड जीत दी है. पीएम मोदी और नीतीश कुमार के करिश्माई नेतृत्व ने जो परचम लहराया, उस जीत के प्रकाश से बिहार आगे बढ़ रहा है. इस जीत का ही नतीजा है कि जो अभी अन्य राज्यों में चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे अरुणाचल का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो... उन सभी चुनावों में बीजेपी का परचम लहरा रहा है.

पिता नवीन किशोर को किया याद

उन्होंने आगे कहा, "आज मैं अपने पिताजी स्व. नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी को जरूर याद करना चाहूंगा. राजनीति उन्होंने मुझे जरूर विरासत में दी, लेकिन जिस वटवृक्ष के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ा, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे उंगली पकड़कर कार्यकर्ताओं ने सिखाया, इसलिए मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं."

यह भी पढ़ें- HAM या चिराग पासवान? राज्यसभा की एक सीट पर मांझी ने NDA में फंसाया पेच! समझिए