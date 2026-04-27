‘अब भय नहीं, भरोसा चाहिए, भाजपा चाहिए…’, बंगाल की जनता को PM मोदी का संदेश, जानें क्या कहा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उन्होंने बंगाल के विकास, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य का भरोसा दिलाया।

पश्चिम बंगाल में होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के दो दिन पहले सोमवार (27 अप्रैल, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता के नाम संदेश दिया है. पीएम मोदी ने हिंदी और बंगाली भाषा में ऑडियो संदेश के माध्यम से बंगाल को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि बुधवार (29 अप्रैल, 2026) को पश्चिम बंगाल की जनता मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएगी.

इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए समर्थन की मांग करते हुए कहा कि बंगाल के मेरे परिवारजनों लोकतंत्र के महोत्सव में बीजेपी की विजय का ध्वज फहराने का सुनहरा अवसर आपके सामने है. मुझे विश्वास है कि 29 अप्रैल को आप मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएंगे.

बंगाल की जनता से क्या बोले पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘लोकतंत्र का हर महोत्सव बहुत ही पवित्र होता है, मुझे भी बंगाल के इस उत्सव में हिस्सा लेने का मौका मिला है. बीते दिनों मुझे आप सभी के सामने बंगाल के विकास को लेकर, बंगाल के उज्जवल भविष्य को लेकर, बंगाल की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को लेकर भाजपा का जो रोडमैप है, उस रोडमैप को रेखांकित करने का आप सब के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला है.’

उन्होंने कहा, ‘आज शाम 5 बजे बंगाल में चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है. इस चुनाव की मेरी आखिरी रैली भी हो चुकी है. मैं अब इस पत्र के माध्यम से बंगाल के अपने हर परिवारजन को आभार व्यक्त करना चाहता ही हूं, लेकिन अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर रहा हूं.’

बंगाल के चुनाव अभियान में मुझे जरा भी थकान नहीं हुईः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘इन चुनाव के दौरान मैंने बंगाल में एक अलग की ऊर्जा की अनुभूति की है. इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बाद भी मुझे बंगाल के इस चुनाव अभियान में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई. ये रैलियां, ये रोड शो, मैं अनुभव करता था जैसे मेरी एक तीर्थ यात्रा हो रही है. मैं मां काली के भक्तों के बीच जाता था, तो संभवतः मां काली भी मुझे निरंतर नई ऊर्जा से भरती जा रही थीं.’

पश्चिम बंगाल के मेरे परिवारजनो, लोकतंत्र के महोत्सव में बीजेपी की विजय का ध्वज फहराने का सुनहरा अवसर आपके सामने है। मुझे विश्वास है कि 29 अप्रैल को आप मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर मैंने ऑडियो संदेश के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं… pic.twitter.com/17Afzc7Hsy — Narendra Modi (@narendramodi) April 27, 2026

उन्होंने कहा, ‘जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था. उससे पहले मैंने श्रद्धापूर्वक 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था. मुझे अनुभव होता है कि उस समय प्रभु श्री राम ने मुझे असीम ऊर्जा से भर दिया था. इस चुनाव में भी मुझे वही अनुभूति हुई, जैसी किसी देवी-देवता के मंदिर में दर्शन के समय होती है. ईश्वर रुपी जनता-जनार्दन के दर्शन से मुझमें नव ऊर्जा का संचार हुआ है.’

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आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे जीवन की असली पूंजीः पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘बंगाल की सभी रैलियों में, रोड शो में मुझे इतने अपनत्व भरे संदेश और चित्र मिले हैं कि मैं उन्हें कभी भूला नहीं सकता. रैलियां और रोड शो के बाद जब भी पहला मौका मिलता है मैं रात में बहुत तसल्ली से उन तस्वीरों को देखता हूं. आपके प्यार भरे संदेशों को, आपके पत्रों को पढ़ता हूं और अपना जवाब भी लिखवाता हूं. युवा हों, बहनें हों, बेटियां हों, बुजुर्ग हो, हर आयु वर्ग के साथियों आपमें जो स्नेह का भाव प्रकट होता है, जिसे मैं देखता हूं, अनुभव करता हूं. मैं आज कहना चाहता हूं कि ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद मेरे जीवन की असली पूंजा है.’

बंगाल के हर नागरिक का संकल्प- अब परिवर्तन करके रहना हैः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘इस चुनाव के दौरान मैंने यह भी देखा कि बंगाल के युवा हों, महिलाएं हों, किसान हों, श्रमिक हों, सभी बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, विकसित बंगाल के लिए कितने अधीर हैं, कितने आतुर हैं. बंगाल का युवा अब आगे बढ़ने के लिए खुला मैदान चाहता है. हमारी बंगाल की बेटियां खुला आसमान चाहती हैं और सुरक्षा चाहती हैं. बंगाल का हर नागरिक, हर परिवार एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. और वो संकल्प है अब परिवर्तन करके ही रहना है. परिवर्तन, जन-जन का संकल्प बन गया है. सामान्य मानव भी कह रहा है- भय बहुत हुआ, अब भय नहीं, अब भरोसा चाहिए, अब भाजपा चाहिए.‘

उन्होंने कहा, ‘बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित करना ये मेरा दायित्व है. बंगला के सामने उपस्थित हुई हर चुनौती को अवसर में बदलना ये मेरे भाग्य में भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है. मैं अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा. मैं आपको भरोसा देता हूं कि बंगाल में भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का उत्सव हर सभी मिलकर मनाएंगे. ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, मैंने आपके भीतर इस विश्वास को अनुभव किया है.’

बंगाल की जनता से पीएम मोदी की अपील

इस दौरान, पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से अपील करते हुए कहा, ‘प्रथम चरण के मतदान ने इतिहास रचा है, अब आपका दायित्व है कि 29 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करे. लोकतंत्र के इस मंदिर में विजय की ध्वज फहराने का आपके पास बेहतरीन अवसर आया है. हम सभी मिलकर बंगाल को विकसित बनाएंगे और ये मोदी की गारंटी है.’

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