जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को राज्य की 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. उन्होंने अपनी बहू दीपा कुमारी को टिकट दिया है. दीपा, संतोष कुमार सुमन की पत्नी हैं. संतोष कुमार सुमन अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं.

HAM ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

HAM ने इमामगंज विधानसभा सीट से दीपा कुमारी को मैदान में उतारा है. टिकारी से अनिल कुमार को टिकट दिया गया है. बाराचट्टी से ज्योति देवी को मौका मिला है. वहीं,

अतरी विधानसभा सीट से रोमित कुमाऱ को टिकट दिया गया है. सिकंदरा से प्रफुल कुमार माझी को टिकट दिया गया है, जबकि कुटुंबा से ललन राम को टिकट मिला है.

अनिल कुमार, ज्योति देवी को फिर से मौका

टिकारी सीट से मौजूदा विधायक भी अनिल कुमार हैं और उन्हें फिर से मौका दिया गया है. वहीं, बाराचट्टी से ज्योति देवी को उतारा गया है, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की थीं. अतरी विधानसभा सीट से टिकट पाने वाले रोमित कुमार डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक और लंदन से एमबीए हैं. गयाजी और नवादा में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल का संचालन करते हैं. सिकंदरा से टिकट पाने वाले प्रफुल्ल कुमार पिछली चुनाव में भी दर्ज की थी.