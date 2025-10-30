गयाजी के दिघौरा गांव में हम के प्रत्याशी और टिकारी विधानसभा से विधायक अनिल कुमार पर बीते बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को आक्रोशित लोगों ने हमला कर दिया था. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उनका हालचाल जाना है. इस बीच मांझी ने सरकार से अनिल कुमार को वाई (Y) या वाई प्लस (Y+) की सुरक्षा देने की मांग की है.

टिकारी विधायक सह हम के प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमले को लेकर मांझी ने कहा कि यह हताशा का कारण है. मेरे समझ से साजिश रही होगी नहीं तो दूसरा और कोई कारण नहीं है. हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन वह बच गए. वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया. सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए. प्रशासन का काम है कि इनको सुरक्षा प्रदान करे.

हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते: मांझी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसे लेकर उन्होंने जिले के एसएसपी से बात की है. अगर कोई दिक्कत होगी तो गृह सचिव और डीजीपी से बात करेंगे. अनिल कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह चाहते तो अपने अंगरक्षकों से गोली चलवा सकते थे, कुछ हत्या भी हो सकती थी, तो उस हिसाब चार से पांच लोग मारे ही जाते, लेकिन ऐसा नहीं करके बहुत अच्छा काम किया. यह हम लोगों का संस्कार है कि हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं.

जीतन राम मांझी ने कहा कि विरोधियों की जमानत जब्त होगी. साजिश कहां से हुई है, किसने साजिश की है, इसके लिए स्पेशल ब्रांच और सीआईडी से जांच करवाकर उद्भेदन कराएं. साजिशकर्ता पर कार्रवाई हो. हम लोग शांति में विश्वास करने वाले हैं. दूसरी ओर तेज प्रताप यादव के काफिले पर हुए वैशाली में हमले पर मांझी ने कहा कि हमें जानकारी नहीं है. एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार की जो घटना हो रही है वह हताशा का कारण है.

