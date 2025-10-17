हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025: 'अमित शाह नीतीश को मनाने गए या धमकाने', जानिए भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा

बिहार चुनाव 2025: 'अमित शाह नीतीश को मनाने गए या धमकाने', जानिए भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा

Bhpesh Baghel News: भूपेश बघेल ने कहा कि आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रही है, कांग्रेस राहुल गांधी और खरगे जी के नेतृत्व में लड़ रही है. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 03:03 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. इस बीच कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है. उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा, "अमित शाह जी मनाने गए हैं या धमकाने… ये देखने की बात है." 

एक दूसरे सवाल के जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि इसका मतलब है कि नीतीश बाबू चेहरा नहीं हैं. बिहार को ये दूसरा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं. अमित शाह कर क्या रहे हैं? हर महीने छत्तीसगढ़ जाते हैं, हर महीने राजस्थान जाते हैं. भूपेश बघेल ने कहा कि जो जेडीयू बड़ी पार्टी थी अब बीजेपी बराबर सीट ले रही है.

वहीं महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद की घोषणा को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, "पहले वो (एनडीए) तो बताएं, इसके बाद हम लोग बता देंगे." चेहरा कौन है इस पर कहा, "हो जाएगा तय इसमें क्या है. हमारे नेता लोग तय करेंगे. आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रही है. कांग्रेस राहुल गांधी और खरगे जी के नेतृत्व में लड़ रही है."

नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज: भूपेश बघेल

दूसरी ओर न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने आगामी बिहार चुनावों पर टिप्पणी करते हुए कहा, "इंडिया गठबंधन बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है. असली समस्या भाजपा में है, जो आंतरिक समस्याओं से जूझ रही है. नीतीश कुमार भाजपा से नाराज हैं और एनडीए के सहयोगियों में स्पष्ट रूप से असंतोष है."

बता दें कि बिहार में दो चरण में चुनाव होना है. चुनाव आयोग ने इस बार दो चरणों में मतदान कराने का फैसला किया है. पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होनी है जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा. बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं. रिजल्ट की बात करें तो 14 नवंबर को इसकी घोषणा कर दी जाएगी.

Published at : 17 Oct 2025 02:48 PM (IST)
