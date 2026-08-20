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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCWC की बैठक पर JDU का बड़ा बयान, कर दी ये बड़ी भविष्यवाणी

CWC की बैठक पर JDU का बड़ा बयान, कर दी ये बड़ी भविष्यवाणी

JDU on CWC Meeting: जेडीयू नेता राजीव रंजन का कहना है कि राहुल गांधी लगातार गलतफहमियों के शिकार रहे हैं. कांग्रेस ऐसी दिशाहीनता की शिकार कभी नहीं रही है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 20 Aug 2026 02:50 PM (IST)
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कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की दिल्ली में बीते बुधवार (19 अगस्त, 2026) को एक बैठक हुई. असमें सीडब्ल्यू सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और हमारे चार मुख्यमंत्री शामिल हुए. बैठक में 88 से ज्यादा लोग मौजूद थे. इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से आज (20 अगस्त, 2026) इस पर प्रतिक्रिया आई है.

जेडीयू नेता राजीव रंजन ने CWC की बैठक में राहुल गांधी की एक टिप्पणी पर कहा, "राहुल गांधी लगातार गलतफहमियों के शिकार रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया है? इस देश पर 6 दशकों तक कांग्रेस का शासन रहा है. लगातार तीसरी कोशिश में भी शतक का आंकड़ा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार नहीं कर पाई है. कांग्रेस ऐसी दिशाहीनता की शिकार कभी नहीं रही है..." 

दावा- कभी भी गिर सकती है सरकार

राजीव रंजन ने आगे कहा, "देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस सिमटती चली गई. जहां वो सत्ता में हैं वहां कब आपसी असंतोष की वजह से इनकी सरकार गिर सकती है इसका एहसास राहुल गांधी को नहीं है." 

यह भी पढ़ें- तेजस्वी बोले- संजय झा ने नीतीश कुमार को फंसाया, ये लोग अमित शाह का चेला

एनडीए गठबंधन को बताया शक्तिशाली

जेडीयू नेता ने कहा, "नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का शक्तिशाली गठबंधन है. उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम में जिस तरह से एनडीए ज्यादातर राज्यों में सरकार बना चुका है, या प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है वहां… राहुल जी अनर्गल टिप्णणियों से कुछ नहीं कर पाएंगे." 

बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. निर्णय लिया गया कि देश के करीब 800 शहरों में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम होगा. राहुल गांधी कई शहरों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे. राम मंदिर में 'चढ़ावा चोरी' के मामले में कांग्रेस पार्टी देश के सभी राज्यों में प्रदर्शन करेगी. इस तरह के कई और निर्णय लिए गए हैं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 Aug 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi JDU CWC Meeting BIHAR NEWS
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