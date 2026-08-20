कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की दिल्ली में बीते बुधवार (19 अगस्त, 2026) को एक बैठक हुई. असमें सीडब्ल्यू सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और हमारे चार मुख्यमंत्री शामिल हुए. बैठक में 88 से ज्यादा लोग मौजूद थे. इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से आज (20 अगस्त, 2026) इस पर प्रतिक्रिया आई है.

जेडीयू नेता राजीव रंजन ने CWC की बैठक में राहुल गांधी की एक टिप्पणी पर कहा, "राहुल गांधी लगातार गलतफहमियों के शिकार रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया है? इस देश पर 6 दशकों तक कांग्रेस का शासन रहा है. लगातार तीसरी कोशिश में भी शतक का आंकड़ा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार नहीं कर पाई है. कांग्रेस ऐसी दिशाहीनता की शिकार कभी नहीं रही है..."

दावा- कभी भी गिर सकती है सरकार

राजीव रंजन ने आगे कहा, "देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस सिमटती चली गई. जहां वो सत्ता में हैं वहां कब आपसी असंतोष की वजह से इनकी सरकार गिर सकती है इसका एहसास राहुल गांधी को नहीं है."

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एनडीए गठबंधन को बताया शक्तिशाली

जेडीयू नेता ने कहा, "नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का शक्तिशाली गठबंधन है. उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम में जिस तरह से एनडीए ज्यादातर राज्यों में सरकार बना चुका है, या प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है वहां… राहुल जी अनर्गल टिप्णणियों से कुछ नहीं कर पाएंगे."

बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. निर्णय लिया गया कि देश के करीब 800 शहरों में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम होगा. राहुल गांधी कई शहरों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे. राम मंदिर में 'चढ़ावा चोरी' के मामले में कांग्रेस पार्टी देश के सभी राज्यों में प्रदर्शन करेगी. इस तरह के कई और निर्णय लिए गए हैं.

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