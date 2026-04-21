राहुल गांधी ने कहा नीतीश कुमार कंप्रोमाइज्ड हो गए थे, अब JDU भड़की, 'जिस आदमी को महिला…'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया. कहा कि नीतीश कुमार कंप्रोमाइज्ड हो गए थे. वे बीजेपी के दबाव में थे. इस पर आज (मंगलवार) जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है. उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है.

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं और उसका क्या मतलब होता है आज तक देश समझ नहीं पाया. जिस आदमी को महिला आरक्षण से इतनी नफरत हो… जो आदमी सरकार और राष्ट्र, इसका फर्क नहीं समझता हो, जिस आदमी को गंभीरता से राजनीति करने की आदत ही नहीं रही, ना संसद भवन के अंदर की जो मर्यादा जानता हो, उसकी बातों को किसी को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए."

VIDEO | Patna, Bihar: On Congress MP Rahul Gandhi calling former CM Nitish Kumar 'compromised', deputy CM Vijay Kumar Chaudhary says, "No one has been able to understand what Rahul Gandhi says or what he means. The man who is against women's reservation, the man who does not know… pic.twitter.com/Tcrdxm1QW2 — Press Trust of India (@PTI_News) April 21, 2026

जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा कि ऐसे आदमी के वक्तव्य पर ज्यादा तवज्जों नहीं देना चाहिए.

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तेज प्रताप ने कहा- 'मीट-मुर्गा बना रहे थे वही करते रहें'

दूसरी ओर राहुल गांधी के इस बयान पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप ने भी हमला बोला है. बीजेपी के दबाव और कंप्रोमाइज्ड जैसी बातों पर तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी इन्हीं सब चीजों में फंसे रहेंगे. जो वो कुकिंग कर रहे थे, मीट-मुर्गा बना रहे थे वही करते रहें.

#WATCH | Patna, Bihar: "Priyanka Gandhi hi chala sakti hai, woh Indira Gandhi ji ki tarah hai. Rahul Gandhi ji se chalne wala nahi hai. Yatra nikaalne se, Bullet pe baith jaane se..." says Janshakti Janta Dal Founder Tej Pratap Yadav on being asked about speculations of Congress… pic.twitter.com/hz2ZgjdK56 — ANI (@ANI) April 21, 2026

प्रियंका गांधी को बताया इंदिरा गांधी

दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने एक और बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ही पार्टी चला सकती हैं. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जो हैं वो इंदिरा गांधी की तरह हैं. राहुल गांधी से पार्टी चलने वाली नहीं है. यात्रा कर लेने से, बुलेट पर बैठ जाने से, एक-दूसरे पर आरोप लगा देने से, वे नीतीश कुमार को बोल रहे हैं तो वो गए तो दूसरा आदमी सीएम बना. इनको (राहुल गांधी) क्यों लालच है? इनको बिहार की गद्दी पर बैठना है?

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