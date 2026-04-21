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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी ने कहा नीतीश कुमार कंप्रोमाइज्ड हो गए थे, अब JDU भड़की, 'जिस आदमी को महिला…'

राहुल गांधी ने कहा नीतीश कुमार कंप्रोमाइज्ड हो गए थे, अब JDU भड़की, 'जिस आदमी को महिला…'

Bihar Politics: जेडीयू नेता और बिहार के उपमुख्यमत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं और उसका क्या मतलब होता है आज तक देश समझ नहीं पाया. उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 Apr 2026 01:08 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया. कहा कि नीतीश कुमार कंप्रोमाइज्ड हो गए थे. वे बीजेपी के दबाव में थे. इस पर आज (मंगलवार) जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है. उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है.

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं और उसका क्या मतलब होता है आज तक देश समझ नहीं पाया. जिस आदमी को महिला आरक्षण से इतनी नफरत हो… जो आदमी सरकार और राष्ट्र, इसका फर्क नहीं समझता हो, जिस आदमी को गंभीरता से राजनीति करने की आदत ही नहीं रही, ना संसद भवन के अंदर की जो मर्यादा जानता हो, उसकी बातों को किसी को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए." 

जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा कि ऐसे आदमी के वक्तव्य पर ज्यादा तवज्जों नहीं देना चाहिए. 

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'

तेज प्रताप ने कहा- 'मीट-मुर्गा बना रहे थे वही करते रहें'

दूसरी ओर राहुल गांधी के इस बयान पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप ने भी हमला बोला है. बीजेपी के दबाव और कंप्रोमाइज्ड जैसी बातों पर तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी इन्हीं सब चीजों में फंसे रहेंगे. जो वो कुकिंग कर रहे थे, मीट-मुर्गा बना रहे थे वही करते रहें. 

प्रियंका गांधी को बताया इंदिरा गांधी

दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने एक और बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ही पार्टी चला सकती हैं. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जो हैं वो इंदिरा गांधी की तरह हैं. राहुल गांधी से पार्टी चलने वाली नहीं है. यात्रा कर लेने से, बुलेट पर बैठ जाने से, एक-दूसरे पर आरोप लगा देने से, वे नीतीश कुमार को बोल रहे हैं तो वो गए तो दूसरा आदमी सीएम बना. इनको (राहुल गांधी) क्यों लालच है? इनको बिहार की गद्दी पर बैठना है?

यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल चुनाव: BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'यहां आने में मुझे…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Apr 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Tej Pratap Yadav Nitish Kumar Vijay Kumar Choudhary BIHAR NEWS
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