नीतीश कुमार के केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा के बीच डिप्टी CM की दो टूक, 'मुझे इस बात…'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मोदी कैबिनेट के विस्तार के बीच नीतीश कुमार के मंत्री बनने की अटकलें.

उपमुख्यमंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने अटकलों पर दी प्रतिक्रिया.

डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा- मुझे इस बात में कोई जानकारी नहीं है.

CM बनने से पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार.

मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) का विस्तार जल्द हो सकता है. इसी बीच बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं. नीतीश कुमार के बेहद करीबी एवं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी (Vijay Kumar Choudhary) से मंगलवार (30 जून, 2026) को पत्रकारों ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया.

विजय कुमार चौधरी जेडीयू कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में बैठे थे. इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार केंद्र सरकार में मंत्री बनने वाले हैं? इस पर उन्होंने दो टूक में कहा, "चर्चा तेज है या मध्यम है या धीमा है यह तो आप लोग ही जानते हैं, मुझे इस बात में कोई जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है, ऐस चर्चा आप लोगों से ही सुनते हैं."

नीतीश कुमार ने स्थापित किए नए आयाम: विजय चौधरी

विजय कुमार चौधरी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने 20 वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं. पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए को प्रचंड जनादेश मिला. नीतीश के विकास एवं न्याय के साथ सुशासन के रास्ते पर ही बिहार की मौजूदा सरकार आगे बढ़ रही है. इसी सिद्धांत पर सरकार बिहार में आगे भी काम करेगी.

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केंद्र में मंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार

बता दें 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने से पहले नीतीश कुमार केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं. रेलवे सहित कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद से ही अटकलें लग रही हैं कि वह केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं. वहीं इस तरह की अटकलें अब जोड़ पकड़ रही हैं, हालांकि जेडीयू कुछ भी खुल कर नहीं बोल रही है.

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