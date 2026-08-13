Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडXप्लेन: बिहार के बाद UP में लागू होने पर कितना खर्च? जानें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पूरा गणित

Xप्लेन: बिहार के बाद UP में लागू होने पर कितना खर्च? जानें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पूरा गणित

CM Women Employment Scheme: बिहार की योजना उत्तर प्रदेश के लिए एक 'आइडिया' हो सकती है, लेकिन 'मॉडल' नहीं. उत्तर प्रदेश का आकार, आबादी और बजट इस योजना को लागू करने के रास्ते की सबसे बड़ी बाधाएं हैं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 13 Aug 2026 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार सरकार की 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' (MMRY) इन दिनों काफी चर्चा में है. इस योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त दी गई थी, जिस पर करीब 7,500 करोड़ रुपये खर्च हुए. अब सवाल उठता है कि अगर यही योजना उत्तर प्रदेश में लागू होती है, तो सरकार पर कितना बड़ा वित्तीय बोझ आएगा. इस सवाल ने और भी जोर तब पकड़ा जब समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस योजना पर कमान खींच दी...

सबसे पहले जानें कि बिहार में योजना से क्या-क्या हुआ?

बिहार की 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च की थी. इसके तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की शुरुआती आर्थिक मदद दी जाती है. इसके अलावा, छह महीने बाद काम के आधार पर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाने का प्रावधान है.

योजना के तहत महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई या कोई और छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए कर सकती हैं.

बिहार सरकार ने इस योजना के लिए 21,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. पहले चरण में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये यानी कुल 7,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. बाद के चरणों में करीब 1.56 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं?

चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2026 को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी की.


Xप्लेन: बिहार के बाद UP में लागू होने पर कितना खर्च? जानें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पूरा गणित

यह भी पढ़ते चलें कि अगर हम कुल जनसंख्या के आंकड़े देखें (जो मतदाता सूची से अलग है), तो उत्तर प्रदेश की कुल अनुमानित जनसंख्या 2026 में 24.35 करोड़ है. इसमें महिलाओं की संख्या करीब 11.68 करोड़ है. वहीं, 2026 की जनगणना के पहले फेज में 1.35 करोड़ परिवार रजिस्टर्ड हो चुके हैं. हालांकि, यह आंकड़ा जनगणना का शुरुआती चरण है. अब यह योजना आमतौर पर 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को ही कवर करती है. इस वजह से हमारी गणना के लिए 6.09 करोड़ महिला मतदाताओं का आंकड़ा सबसे सटीक माना जाएगा.

उत्तर प्रदेश में लागू होने पर कितना खर्च आएगा?

अगर उत्तर प्रदेश में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' लागू होती है और हर परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपए देने का फॉर्मूला रखा जाता है, तो मतदाता सूची के आधार पर कुल महिलाओं को पहली किश्त में 10-10 हजार रुपए दिए, तो कुल 60,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे. यह बिहार के 7,500 करोड़ के मुकाबले 8 गुना से भी ज्यादा है.

अगर सरकार योगी मॉडल के तहत 50,000 रुपये प्रति महिला देने का फैसला करती है, तो कुल खर्च 3.04 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा. यह उत्तर प्रदेश के पूरे साल के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा. वित्त वर्ष 2025-26 में यूपी का बजट लगभग 7.36 लाख करोड़ रुपये था.

अगर सभी पात्र महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की पूरी सहायता दी जाए, तो करीब 2,83,500 करोड़ रुपये तक खर्च आ सकता है.

अखिलेश यादव ने योजना पर क्या कहा?

इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेर लिया. अखिलेश यादव ने 13 अगस्त 2026 को X पर पोस्ट करते हुए कहा कि महिलाओं को 20,000 रुपये देने का वादा 'चुनावी फायदे' के लिए किया जा रहा है, न कि महिला सशक्तिकरण के लिए.

अखिलेश ने सवाल उठाया कि अगर सरकार महिलाओं की मदद करना चाहती थी तो पिछले दस साल में यह योजना क्यों नहीं लाई गई. अखिलेश ने दावा किया कि पिछले दस साल में अगर हर महिला को सालाना 50,000 रुपये दिए गए होते तो अब तक हर महिला को लगभग 5 लाख रुपये मिल चुके होते. अखिलेश ने कहा कि 20,000 रुपये की राशि इसका एक छोटा सा हिस्सा है.

अखिलेश ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के लिए 'स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना' लाएगी, जिसके तहत हर महिला को 40,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे.

यूपी में योजना लागू करने पर असल चुनौतियां क्या हैं?

जब भी कोई बड़ी जनकल्याणकारी योजना की बात आती है, तो उसका गणित देखना बेहद जरूरी हो जाता है. यूपी में यह योजना लागू करने में 5 बड़ी चुनौतियां हैं:

चुनौती नंबर 1: उत्तर प्रदेश की कमाई के आगे कहां टिकेगा यह खर्च?

  • उत्तर प्रदेश का बजट: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल बजट लगभग 9.72 लाख करोड़ रुपए है. इसमें से सिर्फ राजस्व घाटा ही करीब 64,458 करोड़ रुपए है, यानी सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पहले से ही कर्ज लेना पड़ रहा है.
  • योजना का संभावित खर्च: अगर उत्तर प्रदेश की 6.09 करोड़ महिला मतदाताओं को 10-10 हजार रुपये देने हैं, तो अकेले पहली किस्त पर 60,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे. यह एक योजना ही राज्य के पूरे राजस्व घाटे (64,458 करोड़ रुपए) के बराबर खर्च है.
  • एक्सपर्ट की नजर: यह वो पैसा है जो सरकार के पास नहीं है. इसे खर्च करने के लिए या तो दूसरी योजनाओं का बजट काटना होगा या फिर कर्ज लेना होगा. दोनों ही स्थितियाँ राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालेंगी.

चुनौती नंबर 2: बिहार से 8 गुना बड़ी जिम्मेदारी

बिहार में इस योजना को 'हर परिवार की एक महिला' के आधार पर लागू किया गया है. उत्तर प्रदेश में अगर यही फॉर्मूला लागू होता है, तो भी लाभार्थियों की संख्या बिहार से कहीं ज्यादा होगी:

राज्य अनुमानित लाभार्थी महिलाएं पहली किस्त (10,000 रुपए) का खर्च
बिहार 1.56 करोड़ 15,600 करोड़ रुपए
उत्तर प्रदेश 6.09 करोड़ 60,900 करोड़ रुपए

उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या बिहार से लगभग 4 गुना ज्यादा है. इसका मतलब है कि प्रशासनिक तंत्र पर भी 4 गुना ज्यादा बोझ पड़ेगा. पात्रता तय करना, आवेदनों की जांच करना, पैसे ट्रांसफर करना और निगरानी रखना इतनी बड़ी संख्या में संभव नहीं हैं.

चुनौती नंबर 3: राजनीतिक दबाव और चुनावी गणित

यहां पर सबसे दिलचस्प पहलू आता है- राजनीति...

  • अखिलेश यादव का रुख: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने की बात कही है. हालांकि, उन्होंने बिहार वाली इस योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोई ठोस घोषणा नहीं की है. उनका यह बयान एक राजनीतिक दांव के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद महिला वोट बैंक को साधना है.
  • विधानसभा चुनाव 2027: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं. ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल बड़ी घोषणा कर सकता है, लेकिन घोषणा करना और उसे लागू करना दोनों में बहुत फर्क है.
  • एक्सपर्ट की नजर: राजनीतिक दल चुनावों से पहले बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन असली चुनौती तब आती है, जब सरकार बनने के बाद बजट की कमी और प्रशासनिक अक्षमता सामने आती है. अखिलेश यादव का बयान जितना महिला सशक्तिकरण की बात करता है, उतना ही चुनावी संकेत भी देता है.

चुनौती नंबर 4: पात्रता और टारगेट की पेचीदगी

वोट के लिए सिर्फ पैसे देने से काम नहीं चलता, यह तय करना भी जरूरी है कि किसे देना है और किसे नहीं.

उत्तर प्रदेश में हर परिवार की एक महिला को चुनना, उसका सत्यापन करना और डुप्लिकेट आवेदनों को रोकना एक बहुत बड़ा प्रशासनिक काम है. बिहार की इस योजना में भी यह सवाल उठा था कि क्या सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को भी यह लाभ मिलना चाहिए. ऐसी पेचीदगियां उत्तर प्रदेश में और भी बड़ी होंगी.

चुनौती नंबर 5: क्या महिलाओं को सिर्फ पैसे की जरूरत है?

योजना का दूसरा चरण है- 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता. यह पैसा तभी मिलेगा जब महिला ने पहली किस्त का इस्तेमाल कोई काम शुरू करने के लिए किया हो. एक्सपर्ट्स का मानना है कि महिलाओं को सिर्फ पैसे देने से रोजगार नहीं बन जाता. महिलाओं को प्रशिक्षण, बाजार, कच्चे माल और मेंटरशिप की भी जरूरत होती है. उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ महिलाओं की साक्षरता दर और कौशल स्तर अलग-अलग है, यह और भी बड़ी चुनौती है.

'चेक-बुक' नहीं, 'रोडमैप' चाहिए

बिहार की यह योजना उत्तर प्रदेश के लिए एक 'आइडिया' हो सकती है, लेकिन 'मॉडल' नहीं. उत्तर प्रदेश का आकार, आबादी और बजट इस योजना को लागू करने के रास्ते की सबसे बड़ी बाधाएं हैं. अगर कोई राजनीतिक दल इसे लागू करने की बात करता है, तो उसे पहले यह बताना होगा कि:

  • इतना पैसा कहां से लाएगा?
  • किन योजनाओं का बजट काटेगा?
  • क्या वह राज्य को कर्ज के बोझ में डालने को तैयार है?

महिला सशक्तिकरण एक जरूरी लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए सिर्फ 'चेक-बुक' नहीं, बल्कि एक 'रोडमैप' चाहिए. आंकड़े साफ हैं कि उत्तर प्रदेश में यह योजना फिलहाल कागजों पर ही सुंदर दिखती है, हकीकत में यह राज्य के बजट और प्रशासन पर भारी पड़ेगी.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
SAPA CM Yogi BJP Akhilesh Yadav Explainer UP NEWS UTTAR PRADESH TRENDING UP Assembly Election 2027 BIHAR UP Election 2027 YOGI ADITYANATH CM Women Employment Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Xप्लेन: बिहार के बाद UP में लागू होने पर कितना खर्च? जानें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पूरा गणित
UP में लागू होने पर कितना खर्च? जानें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पूरा गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ईदगाह में बच्चों की तिरंगा प्रतियोगिता, देशभक्ति का दिया संदेश
लखनऊ ईदगाह में बच्चों की तिरंगा प्रतियोगिता, देशभक्ति का दिया संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत: चाय में दिया जहर, मंदिर में दफनाकर लगा दी टाइल्स! पुजारी ने किया 2 दोस्तों का कत्ल?
बागपत: चाय में दिया जहर, मंदिर में दफनाकर लगा दी टाइल्स! पुजारी ने किया 2 दोस्तों का कत्ल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रक्षाबंधन पर UP में चलेंगी एक्स्ट्रा बसें, कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
रक्षाबंधन पर UP में चलेंगी एक्स्ट्रा बसें, कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
Advertisement

वीडियोज

Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'फेक न्यूज से बुरा फेक इंटेलिजेंस', ट्रंप के हॉर्मुज कंट्रोल वाले बयान पर ईरान का कटाक्ष
'फेक न्यूज से बुरा फेक इंटेलिजेंस', ट्रंप के हॉर्मुज कंट्रोल वाले बयान पर ईरान का कटाक्ष
बिहार
भरत तिवारी के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, CM सम्राट का बड़ा फैसला
भरत तिवारी के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, CM सम्राट का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
Awarapan 2 Advance Booking: 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में अक्षय कुमार की फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, साल की टॉप 5 प्री सेल में की एंट्री
'आवारापन 2' का एडवांस बुकिंग में कहर, तोड़ा अक्षय की फिल्म का रिकॉर्ड
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', बांग्लादेश के खिलाफ रचा इतिहास
मिचेल स्टार्क ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', बांग्लादेश के खिलाफ रचा इतिहास
इंडिया
'पहली बार सरकार को इतना डरा-सहमा...', कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गौरव गोगोई
'पहली बार सरकार को इतना डरा-सहमा...', कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गौरव गोगोई
ट्रेंडिंग
Girls Fight Viral Video : 15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
शिक्षा
UPSC NDA-NA 2 परीक्षा की तारीख घोषित, 13 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम
UPSC NDA-NA 2 परीक्षा की तारीख घोषित, 13 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम
ऑटो
SUV भी चाहिए और बचत भी? ये 5 CNG मॉडल देखें
SUV भी चाहिए और बचत भी? ये 5 CNG मॉडल देखें
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget