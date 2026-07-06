'जनता वर्तमान सरकार से नाखुश, तो…', प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव का पहला रिएक्शन

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा होने लगी है. जन सुराज से प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के नाम पर मुहर लगी है. इस पर अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (MP Pappu Yadav) की प्रतिक्रिया आई है.

सांसद पप्पू यादव ने सोमवार (06 जुलाई, 2026) को मीडिया से कहा कि जनता पहले से ही वर्तमान सरकार से नाखुश है, तो सभी विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ेंगे न? ना वो (प्रशांत किशोर) कांग्रेस से बात की, ना आरजेडी से, ना किसी अन्य विपक्षी दल से, बिहार के संघर्ष में उनका क्या योगदान है?

सरकार का चुनाव होता है उपचुनाव: पप्पू यादव

पप्पू यादव ने कहा, "चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, कोई भी लड़ सकता है, प्रशांत जी भी लड़ सकते हैं… ये उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, किसी भी देश में… पहले से ही बीजेपी अपनी परंपरागत सीट उसको (बांकीपुर) मानती है. राष्ट्रीय अध्यक्ष (नितिन नवीन) बीजेपी के वहीं के हैं…"

पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए कहा, 'पैसे के बल पर बड़े-बड़े टेंट लगाकर गरीब-गुरबों को खैरात समझ लिए हैं… प्रशांत किशोर सोशल मीडिया, पैसा, टीवी चैनल और अपने पैसे की ऊपज हैं. आईवॉश करते हैं."

दिल्ली: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर के बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने पर कहा, "आप हमें जरा बताइए ना। लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, कोई भी लड़ सकता है, प्रशांत किशोर लड़ भी सकते हैं। बहुत सारी पार्टियां सोशल मीडिया पर ही बनी थी। लेकिन वो अन्ना हजारे का… pic.twitter.com/IUJmuiyq5V — IANS Hindi (@IANSKhabar) July 6, 2026

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'भरत तिवारी में जाति का रंग चढ़ गया'

पूर्णिया सांसद ने कहा, "इतने दिनों में बिहार के अंदर इतनी सारी घटनाएं घटीं, 30 हत्याएं छपरा में हुईं, बक्सर में हुईं, गांव में कटाव हुआ था तो ये नदारद थे और भरत तिवारी में जाति का रंग चढ़ गया, कि हम भी थोड़ी राजनीति कर लेते हैं. प्रशांत किशोर हमेशा हवा-हवा में रहते हैं, विपक्ष को कुछ समझेंगे नहीं... मुझे नहीं लगता कि जनता हवा वाले को बिहार में राजनीति का मौका देगी."

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