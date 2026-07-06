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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: 'जनता वर्तमान सरकार से नाखुश, तो…', प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव का पहला रिएक्शन

बांकीपुर उपचुनाव: 'जनता वर्तमान सरकार से नाखुश, तो…', प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव का पहला रिएक्शन

Bankipur By-Election: सांसद पप्पू यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर हमेशा हवा-हवा में रहते हैं. विपक्ष को कुछ समझते नहीं हैं. मुझे नहीं लगता कि जनता हवा वाले को बिहार में राजनीति का मौका देगी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 06 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा होने लगी है. जन सुराज से प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के नाम पर मुहर लगी है. इस पर अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (MP Pappu Yadav) की प्रतिक्रिया आई है.

सांसद पप्पू यादव ने सोमवार (06 जुलाई, 2026) को मीडिया से कहा कि जनता पहले से ही वर्तमान सरकार से नाखुश है, तो सभी विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ेंगे न? ना वो (प्रशांत किशोर) कांग्रेस से बात की, ना आरजेडी से, ना किसी अन्य विपक्षी दल से, बिहार के संघर्ष में उनका क्या योगदान है?

सरकार का चुनाव होता है उपचुनाव: पप्पू यादव

पप्पू यादव ने कहा, "चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, कोई भी लड़ सकता है, प्रशांत जी भी लड़ सकते हैं… ये उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, किसी भी देश में… पहले से ही बीजेपी अपनी परंपरागत सीट उसको (बांकीपुर) मानती है. राष्ट्रीय अध्यक्ष (नितिन नवीन) बीजेपी के वहीं के हैं…" 

पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए कहा, 'पैसे के बल पर बड़े-बड़े टेंट लगाकर गरीब-गुरबों को खैरात समझ लिए हैं… प्रशांत किशोर सोशल मीडिया, पैसा, टीवी चैनल और अपने पैसे की ऊपज हैं. आईवॉश करते हैं." 

यह भी पढ़ें- बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'

'भरत तिवारी में जाति का रंग चढ़ गया'

पूर्णिया सांसद ने कहा, "इतने दिनों में बिहार के अंदर इतनी सारी घटनाएं घटीं, 30 हत्याएं छपरा में हुईं, बक्सर में हुईं, गांव में कटाव हुआ था तो ये नदारद थे और भरत तिवारी में जाति का रंग चढ़ गया, कि हम भी थोड़ी राजनीति कर लेते हैं. प्रशांत किशोर हमेशा हवा-हवा में रहते हैं, विपक्ष को कुछ समझेंगे नहीं... मुझे नहीं लगता कि जनता हवा वाले को बिहार में राजनीति का मौका देगी."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर से प्रशांत किशोर होंगे विपक्ष के साझा उम्मीदवार? RJD की दो टूक, कांग्रेस का भी रुख साफ

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Jul 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Pappu Yadav BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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