25 सीट छोड़िए… RJD की हालत और बुरी होगी? इस नेता के दावे से बढ़ सकती है तेजस्वी यादव की टेंशन

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर टेंशन बढ़ाने वाला दावा किया है. उन्होंने कहा कि जनता ने इस बार 25 सीटों तक पहुंचाया है और इनकी पार्टी के नेता ऐसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी करेंगे तो पांच सीट के लिए भी जूझना पड़ेगा.

जेडीयू प्रवक्ता का यह बयान उस वक्त आया है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हिजाब वीडियो से संबंधित विवाद सामने आया. आरजेडी की ओर से वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

'जनता को कोई लेना-देना नहीं'

आरजेडी नेताओं के बयानों को लेकर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि वे ऐसे वीडियो जारी करते रहें, जनता को कोई लेना-देना नहीं है. लोग पहले ही उनके इस रवैये को खारिज कर चुके हैं. अब वे एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं, और अगली बार वे सफल होंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. इस बार 25 सीटें आई हैं. अगली बार 5 के लिए जूझना पड़ेगा.

सात निश्चय-3 कार्यक्रमों को लागू करने के निर्णय का स्वागत करते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि कई दृष्टि से बेहतर रहने वाला है. नीतीश कुमार ने दृष्टिपत्र जारी किया है. जन-जन तक विकास पहुंचाया जाएगा. सभी वर्गों का सशक्तीकरण सुनिश्चित होगा. बड़े लक्ष्यों को हासिल करना है.

'पीएम मोदी 140 करोड़ लोगों की अस्मिता के प्रतीक'

कांग्रेस रैली में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर राजीव रंजन ने कहा कि देखिए, इस तरह के बयान, जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जनता कभी स्वीकार नहीं करती है. बिहार की जनता ने आरजेडी-कांग्रेस को नकार दिया, फिर भी कांग्रेस ने सबक नहीं लिया. पीएम मोदी 140 करोड़ लोगों की अस्मिता के प्रतीक हैं. कांग्रेस को यह भारी पड़ेगा. कांग्रेस उबर नहीं पाएगी.

बीजेपी विधायक संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि वे लगातार चुनाव जीते हैं और जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं. उनकी नियुक्ति के साथ बीजेपी और जेडीयू बेहतर दिशा में काम करेगी. संजय सरावगी की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है.

