'NDA सरकार से पहले बिहार में ठीक नहीं...', निशांत कुमार का राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा बयान

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है. इस बीच अब निशांत कुमार सक्रिय रूप से दिख रहे हैं. जेडीयू नेता निशांत कुमार का अब एक बड़ा बयान सामने आया है. निशांत ने कहा 24 नवंबर 2005 को NDA सरकार बनी, उससे पहले बिहार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी.

उन्होंने आगे कहा कि लोग शाम में घर से बाहर नहीं निकलते थे. समाज में विवाद होता था सांप्रदायिक दंगे होते थे. पढ़ाई लिखाई की कमी थी अस्पताल की कोई विशेष सुविधा नहीं थी. उन्होंने आगे कहा कि अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती थी, इतना डर का माहौल था कि लोग गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते थे.

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नीतीश कुमार ने स्पीडी ट्रायल कर सबको दिलाई सजा

निशांत कुमार ने कहा कि पिताजी यानी नीतीश कुमार ने स्पीडी ट्रायल करके सबको सजा दिलवाई. 2006 से लेकर 2012 के बीच में उन्होंने 70 से 75 हजार अपराधियों को सजा दिलवाई. निशांत कुमार का जेडीयू नेताओ के साथ बैठक के दौरान का वीडियो सामने आया है.

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर क्या बोले निशांत?

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा गए. यह उनका निजी फैसला है. मैं उसे स्वीकार करता हूं. निशांत ने कहा कि वह भले ही राज्यसभा जाएं, लेकिन उनके मार्गदर्शन में हम लोग चलेंगे.

उन्होंने कहा कि पिताजी ने पिछले 20 साल में जो भी आजतक किया है उसे हमें जन-जन तक पहुंचाना है. इसमें उन्होंने शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा, जीविका, चाहे अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो सबके लिए काम किया है.

बिहार में यात्रा करेंगे निशांत कुमार

निशांत कुमार ने फिलहाल जदूय में कोई पद ग्रहण नहीं किया है. उन्होंने कहा था कि पहले वो संगठन को मजबूत करेंगे. इसके लिए बिहार यात्रा की शुरुआत होगी. इस बीच निशांत कुमार ने यात्रा को लेकर कहा कि 3 मई से यह यात्रा शुरू होगी. निशांत कुमार राज्य के पश्चिमी चंपारण से अपनी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे.

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