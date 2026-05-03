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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जो गलती करेगा मारा जाएगा', बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अनंत सिंह की दो टूक

'जो गलती करेगा मारा जाएगा', बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अनंत सिंह की दो टूक

Anant Singh On Encounter: सरकार द्वारा एनकाउंटर की कार्रवाई को अनंत सिंह ने सही ठहराया है. अनंत सिंह ने कहा कि सरकार की यह कार्रवाई एक सही है. उन्होंने आगे कहा कि जो भी हो रहा है, सही हो रहा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 03 May 2026 07:39 AM (IST)
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बिहार सरकार इन दिनों अपराधियों पर शिंकजा कसे हुए है. क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस  एनकाउंटर की कार्रवाई की जा रही है. इस पर अनंत सिंह से सवाल किया गया. उन्होंने कहा कि जो गलती करेगा तो मारा जाएगा. सरकार की इस कार्रवाई को उन्होंने सही ठहराया है. अनंत सिंह ने कहा कि सरकार की यह कार्रवाई एक सही है. 

उन्होंने आगे कहा कि जो भी हो रहा है, सही हो रहा है. सरकार बढ़िया काम कर रही है. उन्होंने कहा कि आम आदमी और मां बहन को जो परेशान करेगा वह बख्शा नहीं जाएगा. अनंत सिंह ने कहा कि जो रात को गलत काम कर रहा है. वह सुबह मार दिया जाता है. 

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बिहार कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहा?

अनंत सिंह ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि आप लोगों को स्थिति खराब नजर आ रही है. यहां हालात ऐसे हैं कि बदमाशों का ठिकाना नहीं है. भागे फिर रहे हैं. पुलिस बिल्कुल सही काम कर रही है. 

सीएम सम्राट ने बिहार पुलिस को दी पूरी आजादी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें. मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. लगातार पुलिस द्वारा उनके निर्देशों पर अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है.

कांग्रेस ने भी की सम्राट चौधरी के काम की तारीफ

बिहार के वाल्मिकी नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काम की जमकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इसके साथ ही, कांग्रेस विधायक ने बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर को भी सही ठहराया है. 

कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने शुक्रवार को आईएएनएस से बात करते हुए कहा, सम्राट चौधरी के काम की बात है, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. उनका प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा है, इसमें कोई शक नहीं है. बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती.

उन्होंने आगे कहा कि जहां भी अपराध होता है, पुलिस प्रशासन उस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेगा. एनकाउंटर होंगे, यह बिहार में एक बहुत ही सराहनीय बात है. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है. अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, और जहां भी अपराध होता है, पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ सख्ती से पेश आएगा, और एनकाउंटर होंगे.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 May 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Anant Singh Bihar Police JDU BJP Samrat Choudhary BIHAR NEWS PATNA NEWS
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