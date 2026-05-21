पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड की हत्या पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'अगर पाकिस्तान में...'

पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में से एक आतंकी हमजा बुरहान मारा गया है. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में अज्ञात बंदूकधारियों ने उसकी हत्या कर दी. इस पर कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसी घटना पाकिस्तान में हुई है, तो यह अच्छी बात है.

'पाकिस्तान में आतंकी का मारा जाना हमारे लिए अच्छी खबर'

बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, ''पाकिस्तान में जहां आतंकवाद को पूरा संरक्षण प्राप्त है, ऐसे में अगर कोई आतंकवादी वहां मारा जा रहा है या उसकी जान जा रही तो यह हमारे लिए अच्छी खबर है.''

Delhi: On the killing of the Pulwama attack mastermind, Congress MP Tariq Anwar says, "Terrorists should have no place anywhere. If such an incident has happened in Pakistan, it is a good thing. Terrorism has been sheltered in Pakistan. In such a situation, if a terrorist dies or… pic.twitter.com/vy9Xm5021b — IANS (@ians_india) May 21, 2026

हमजा बुरहान को 2022 में घोषित किया गया था आतंकी

पुलवामा निवासी अरजुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में आतंकवादी घोषित किया था. हमजा बुरहान 'डॉक्टर' के नाम से भी जाना जाता था. उसे अल-बद्र आतंकी संगठन का सहयोगी सदस्य बताया गया था, जिसे UAPA के तहत प्रतिबंधित किया गया है. हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर पर दक्षिण कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने और उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल करने का आरोप था.

जब CM सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव मिले आमने-सामने, RJD नेता ने किया प्रणाम, क्या बात हुई?

2019 में पुलवामा हमले में 40 जवान हुए थे शहीद

पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर CRPF जवानों के काफिले पर हमला किया गया था. लेथपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी के साथ बस को टक्कर मार दी थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे. ये आतंकी हमला भारत के सबसे घातक हमलों में से एक था.

पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी और हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के तौर पर हुई थी. इस हमले के बाद वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर हमला बोला था.

'मैं तो कहूंगा जाति पूछकर गोली मारो…', एनकाउंटर पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान