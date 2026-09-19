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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारExclusive: JDU में फिर घमासान, अनंत सिंह बोले- नीरज कुमार को हराएंगे

Exclusive: JDU में फिर घमासान, अनंत सिंह बोले- नीरज कुमार को हराएंगे

पटना स्नातक MLC चुनाव से पहले अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया. उन्होंने अनुज सिंह का समर्थन और नीरज को हराने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 19 Sep 2026 12:05 PM (IST)
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बिहार में विधान परिषद चुनाव से पहले जेडीयू के भीतर अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है. मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने साफ कहा है कि उनका विरोध पार्टी से नहीं, बल्कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार से है. उन्होंने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार को हराने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की है. 

अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर मोर्चा लिया है. इससे पहले भी दोनों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए जेडीयू कार्यालय में बैठक हो चुकी है, लेकिन अनंत सिंह का रुख नहीं बदला.

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नीरज को हराने का खुला ऐलान

अनंत सिंह ने कहा कि वह एमएलसी चुनाव में पूरी ताकत से नीरज कुमार का विरोध करेंगे. उन्होंने डॉ. अनुज सिंह का समर्थन करने की बात कही है. अनुज सिंह के पटना स्नातक सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है. अनंत ने दावा किया कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तीन जिलों और 26 विधानसभा क्षेत्रों में उनके समर्थक हैं.

पहले भी आमने-सामने आ चुके हैं दोनों नेता

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद नया नहीं है. अनंत सिंह का आरोप है कि जब-जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, नीरज कुमार ने उनका विरोध किया. उन्होंने यह भी कहा कि नीरज ने पहले ललन सिंह का विरोध किया था, तब पार्टी स्तर पर बैठक क्यों नहीं हुई. हालांकि, ये आरोप अनंत सिंह के हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

जेडीयू कार्यालय में हुई थी सुलह की कोशिश

विवाद बढ़ने के बाद जेडीयू नेतृत्व ने दोनों नेताओं को पार्टी कार्यालय बुलाकर बैठक की थी. 7 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई. बैठक के बाद पार्टी की ओर से मतभेद खत्म होने का संकेत दिया गया, लेकिन बाद में अनंत सिंह ने फिर नीरज के खिलाफ रुख स्पष्ट कर दिया.

AK-47 मामले को लेकर भी लगाया आरोप

अनंत सिंह ने नीरज कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके घर में AK-47 रखवाकर उन्हें जेल भिजवाने की साजिश की गई थी. उन्होंने नीरज कुमार के नार्को टेस्ट की मांग भी की. नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर आरोपों के सबूत हैं तो अनंत सिंह अदालत का रुख करें. 

पटना स्नातक सीट से नीरज कुमार लगातार तीन बार निर्वाचित हो चुके हैं और 2026 के चुनाव में जेडीयू की ओर से उनके नाम पर तैयारी चल रही है. बिहार विधान परिषद की आठ शिक्षक और स्नातक सीटों के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है.

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Published at : 19 Sep 2026 12:05 PM (IST)
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