हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'वे अब भाषाई रूप से...', तेजस्वी यादव के महिलाओं को 10 हजार बांटने वाले बयान पर JDU का पलटवार

'वे अब भाषाई रूप से...', तेजस्वी यादव के महिलाओं को 10 हजार बांटने वाले बयान पर JDU का पलटवार

Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर चुनाव से पहले महिलाओं को 10 हजार रुपये देने पर सवाल खड़े किए हैं. इस पर जेडीयू नेता की प्रतिक्रिया आई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 29 Jun 2026 01:28 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये बांटने को लेकर फिर हमला बोला है. उन्होंने चुनाव जीतने के लिए दिए गए पैसों को रिश्वत बताया है. साथ ही उन्होंने कहा कि यह पैसा अब श्मशान घाटों से वसूला जाएगा. तेजस्वी के इस बयान के बाद जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. 

जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, "तेजस्वी यादव अब भाषाई रूप से गैरजिम्मेदार हो गए हैं क्या? क्या महिला रोजगार योजनाओं के परिणाम नहीं दिख रहे हैं. महिला रोजगार योजना इस देश के अंदर मिसाल बनी."

नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नीरज कुमार ने कहा, "जिसके लिए आप बंगाल में वोट मांगने गए थे वे फॉलोअर स्टेट बना. बिहार लीडर स्टेट बना. आपको यह एहसास नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "आपकी पार्टी के 4 सदस्य संसद में हो गए तो अब 4 की जरूरत कहां पड़ती है." नीरज कुमार ने आगे कहा, "राजनीति की अर्थी तो सज चुकी है. उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है."

Bihar Monsoon: बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, बारिश के बाद नहीं मिली राहत! 14 जिलों में उमस-गर्मी से बेहाल लोग

तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला

तेजस्वी यादव ने रविवार (28 जून) को सम्राट चौधरी सरकार पर भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन और सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है, जबकि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों और कथित घोटालेबाजों को सुरक्षा दी जा रही है. 

पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों को समय पर वेतन देने, छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने, पेंशनधारियों को भुगतान करने और किसानों के बकाया का भुगतान करने तक के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. उन्होंने कहा कि दूसरी ओर भ्रष्ट लोगों और घोटालेबाजों की जेबें लगातार भर रही हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में बड़े वित्तीय घोटालों की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है. न तो राज्य की जांच एजेंसियां और न ही केंद्रीय एजेंसियां कथित अनियमितताओं की गंभीरता से जांच कर रही हैं.उन्होंने दावा किया कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं. 

राबड़ी देवी को आज खाली करना होगा सरकारी आवास, खत्म हुई डेडलाइन, क्या करेगा लालू परिवार?

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
JDU BIhar Politics RJD TEJASHWI YADAV BIHAR NEWS NEERAJ KUMAR PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'वे अब भाषाई रूप से...', तेजस्वी यादव के महिलाओं को 10 हजार बांटने वाले बयान पर JDU का पलटवार
'वे अब भाषाई रूप से...', तेजस्वी यादव के महिलाओं को 10 हजार बांटने वाले बयान पर JDU का पलटवार
बिहार
शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बिहार कनेक्शन, CBI ने बक्सर में चिपकाई आरोपी की तस्वीर
शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बिहार कनेक्शन, CBI ने बक्सर में चिपकाई आरोपी की तस्वीर
बिहार
मुकेश सहनी को UP पुलिस ने किया 'हाउस अरेस्ट ', शाहजहांपुर जाने से रोका, क्या बोले पूर्व मंत्री?
मुकेश सहनी को UP पुलिस ने किया 'हाउस अरेस्ट ', शाहजहांपुर जाने से रोका, क्या बोले पूर्व मंत्री?
बिहार
Bihar Monsoon: बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, बारिश के बाद नहीं मिली राहत! 14 जिलों में उमस-गर्मी से बेहाल लोग
बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, बारिश के बाद नहीं मिली राहत! 14 जिलों में उमस-गर्मी से बेहाल लोग
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
 राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील, बार एसोसिएशन का फैसला
 राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील, बार एसोसिएशन का फैसला
इंडिया
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
रीजनल सिनेमा
Tumbadchi Manjula BO Collection Day 24: बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के आगे ये मूवी चुुपचाप हो गई सुपरहिट, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट
इस मराठी फिल्म ने चुपचाप कर दिया कमाल, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट
विश्व
NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
हेल्थ
Brain Tumor Symptoms: मामूली सिरदर्द कब बन जाता है गंभीर खतरा? डॉक्टर से जानें ब्रेन ट्यूमर के छिपे हुए लक्षण
मामूली सिरदर्द कब बन जाता है गंभीर खतरा? डॉक्टर से जानें ब्रेन ट्यूमर के छिपे हुए लक्षण
ट्रेंडिंग
India vs Ireland T20 Series: इससे अच्छा तो 'सूर्या भाऊ' था... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स को याद आए पूर्व कप्तान, ट्रोल हो रहे श्रेयस अय्यर
इससे अच्छा तो 'सूर्या भाऊ' था... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स को याद आए पूर्व कप्तान, ट्रोल हो रहे श्रेयस अय्यर
ABP NEWS
सुबह की सैर पर निकला एक भालू लोगों को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया।
सुबह की सैर पर निकला एक भालू लोगों को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया।
ABP NEWS
रोशनी का स्रोत ही जलकर खाक हो गया! ट्रांसफॉर्मर में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया।
रोशनी का स्रोत ही जलकर खाक हो गया! ट्रांसफॉर्मर में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
ABP NEWS
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
ABP NEWS
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
Embed widget