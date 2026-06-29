'वे अब भाषाई रूप से...', तेजस्वी यादव के महिलाओं को 10 हजार बांटने वाले बयान पर JDU का पलटवार

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये बांटने को लेकर फिर हमला बोला है. उन्होंने चुनाव जीतने के लिए दिए गए पैसों को रिश्वत बताया है. साथ ही उन्होंने कहा कि यह पैसा अब श्मशान घाटों से वसूला जाएगा. तेजस्वी के इस बयान के बाद जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है.

जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, "तेजस्वी यादव अब भाषाई रूप से गैरजिम्मेदार हो गए हैं क्या? क्या महिला रोजगार योजनाओं के परिणाम नहीं दिख रहे हैं. महिला रोजगार योजना इस देश के अंदर मिसाल बनी."

नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नीरज कुमार ने कहा, "जिसके लिए आप बंगाल में वोट मांगने गए थे वे फॉलोअर स्टेट बना. बिहार लीडर स्टेट बना. आपको यह एहसास नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "आपकी पार्टी के 4 सदस्य संसद में हो गए तो अब 4 की जरूरत कहां पड़ती है." नीरज कुमार ने आगे कहा, "राजनीति की अर्थी तो सज चुकी है. उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है."

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तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला

तेजस्वी यादव ने रविवार (28 जून) को सम्राट चौधरी सरकार पर भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन और सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है, जबकि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों और कथित घोटालेबाजों को सुरक्षा दी जा रही है.

पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों को समय पर वेतन देने, छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने, पेंशनधारियों को भुगतान करने और किसानों के बकाया का भुगतान करने तक के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. उन्होंने कहा कि दूसरी ओर भ्रष्ट लोगों और घोटालेबाजों की जेबें लगातार भर रही हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में बड़े वित्तीय घोटालों की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है. न तो राज्य की जांच एजेंसियां और न ही केंद्रीय एजेंसियां कथित अनियमितताओं की गंभीरता से जांच कर रही हैं.उन्होंने दावा किया कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

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