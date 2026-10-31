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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारविपक्ष पर बरसे चिराग पासवान, देश में अराजकता फैलाने के लगाए आरोप

विपक्ष पर बरसे चिराग पासवान, देश में अराजकता फैलाने के लगाए आरोप

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या ये लोग भारत में भी वही चाहते हैं जो आज यूरोप में हो रहा है, जहां फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे कई यूरोपीय देश जल रहे हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 31 Oct 2026 07:58 AM (IST)
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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने के आरोप लगाए हैं. बिहार के भागलपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग भारत की परिस्थितियों की तुलना बांग्लादेश और यूरोपीय देशों  से करने को गलत बताया है.

उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने में विपक्ष यह भूल जाता है कि भारत जैसा लोकतंत्र जहां 140 करोड़ से अधिक आबादी है, यहां पर आप आराजकता का माहौल नहीं फैला सकते हैं. 

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बांग्लादेश और यूरोप से तुलना पर घेरा

चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस और उनके नेता जिनको अपना पोस्टर फेस बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो बांगलादेश की परिस्थितियों की तुलना हमारे देश से करते हैं. उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज यूरोप और उसके कई देश जल रहे हैं फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो, जिस तरह से नेपाल में तख्तापलट किया गया, जिस तरह के बांगलादेश में हालात हैं या  समय-समय पर पाकिस्तान में सेना का दुरुपयोग करके जिस तरीके से वहां पर सत्ता परिवर्तन किया जाता है, कुछ ऐसा ही भारत में भी हो? 

विपक्ष की सोच पर सवाल

उन्होंने कहा, "क्या ये लोग भारत में भी वही चाहते हैं जो आज यूरोप में हो रहा है, जहां फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे कई यूरोपीय देश जल रहे हैं. क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विपक्ष यही सोच रखता है? ये गलत है और ये कभी देश का सच्चा नागरिक नहीं होने देगा." चिराग ने साफ किया कि देश के जागरूक नागरिक कभी ऐसा नहीं होने देंगे. 

चिराग ने आगे कहा, "दिक्कत ये है कि ऐसे आसामजिक तत्व इनकी प्रदर्शन की आड़ में विदेशी ताकतों को बल देने लगते हैं और ये लोग जिस तरह से ऐसे तत्वों का अपनी महत्वाकांक्षा के लिए साथ देने लगते हैं तो  यह भारत जैसे लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बिल्कुल नहीं हो सकती."

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 31 Oct 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
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