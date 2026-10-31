'जनता ने चोरों को वोट देना बंद कर दिया', राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने शनिवार (31 अक्टूबर) को वोट चोरी और ईवीएम को लेकर विपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि चुनाव में वोट की चोरी नहीं हो रही है, बल्कि जनता ने कथित भ्रष्टाचारियों को वोट देना बंद कर दिया है. अगर विपक्ष के पास चुनावी गड़बड़ी के सबूत हैं तो उसे चुनाव आयोग के सामने रखना चाहिए.

शनिवार को बेगूसराय के रिफाइनरी स्थित दिनकर गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने एसआईआर, ईवीएम, वोट चोरी और सत्ता परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा.

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'बैलेट पेपर से भी हार रहे, ईवीएम पर सवाल क्यों?'

ईवीएम को लेकर विपक्ष की आपत्तियों पर गिरिराज सिंह ने कहा कि चुनाव में हार मिलने के बाद विपक्ष कभी ईवीएम तो कभी वोट चोरी का मुद्दा उठाता है. उन्होंने बैलेट पेपर से हुए चुनावों और त्रिपुरा की ग्राम समितियों के नतीजों का हवाला दिया. साथ ही हालिया विधान परिषद चुनावों का भी जिक्र किया. जिसमें कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन रहा है. गिरिराज ने विपक्ष को आत्ममंथन करने की सलाह दी. साथ ही कहा कि अगर चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो विपक्ष को इसके प्रमाण चुनाव आयोग को देने चाहिए.

Begusarai, Bihar: Union Minister Giriraj Singh says, "You talk about regime change. Which regime change? If Jayaprakash Narayan talked about regime change, that regime change meant imposing Emergency. That regime change meant shutting down newspapers and suppressing the four pillars of democracy, silencing the voices of the people. And which regime are you opposing now? The one that aims to make 10 crore poor women 'Lakhpati Didis'? Do you want to stop that regime? Or the one where, while you gave housing to 3 crore people in 29 years, PM Narendra Modi gave housing to over 4 crore people in 11 years and continues to do so..." — IANS (@ians_india) October 31, 2026

'विपक्ष अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा'

गिरिराज सिंह ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना और एसआईआर को बहाना बनाकर प्रदर्शन करना कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा बन गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसके लिए मर्यादा का पालन जरूरी है.

जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का किया जिक्र

सत्ता परिवर्तन की मांग पर गिरिराज सिंह ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस समय सत्ता परिवर्तन का उद्देश्य आपातकाल, प्रेस पर पाबंदी और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव के खिलाफ आवाज उठाना था. उन्होंने सवाल किया कि आज विपक्ष किस तरह के सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा है.

सरकार की योजनाएं गिनाकर विपक्ष से पूछा सवाल

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार गरीबों और महिलाओं के लिए काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने 11 साल में चार करोड़ से अधिक लोगों को घर दिए हैं. गिरिराज सिंह ने कहा कि विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए.

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