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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जनता ने चोरों को वोट देना बंद कर दिया', राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

'जनता ने चोरों को वोट देना बंद कर दिया', राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

गिरिराज सिंह ने वोट चोरी और ईवीएम के आरोपों पर राहुल गांधी को घेरा. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास सबूत हैं तो चुनाव आयोग के सामने रखे, केवल प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 31 Oct 2026 03:43 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने शनिवार (31 अक्टूबर) को वोट चोरी और ईवीएम को लेकर विपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि चुनाव में वोट की चोरी नहीं हो रही है, बल्कि जनता ने कथित भ्रष्टाचारियों को वोट देना बंद कर दिया है. अगर विपक्ष के पास चुनावी गड़बड़ी के सबूत हैं तो उसे चुनाव आयोग के सामने रखना चाहिए.

शनिवार को बेगूसराय के रिफाइनरी स्थित दिनकर गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने एसआईआर, ईवीएम, वोट चोरी और सत्ता परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा.

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'बैलेट पेपर से भी हार रहे, ईवीएम पर सवाल क्यों?'

ईवीएम को लेकर विपक्ष की आपत्तियों पर गिरिराज सिंह ने कहा कि चुनाव में हार मिलने के बाद विपक्ष कभी ईवीएम तो कभी वोट चोरी का मुद्दा उठाता है. उन्होंने बैलेट पेपर से हुए चुनावों और त्रिपुरा की ग्राम समितियों के नतीजों का हवाला दिया. साथ ही हालिया विधान परिषद चुनावों का भी जिक्र किया. जिसमें कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन रहा है. गिरिराज ने विपक्ष को आत्ममंथन करने की सलाह दी. साथ ही कहा कि अगर चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो विपक्ष को इसके प्रमाण चुनाव आयोग को देने चाहिए.

'विपक्ष अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा'

गिरिराज सिंह ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना और एसआईआर को बहाना बनाकर प्रदर्शन करना कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा बन गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसके लिए मर्यादा का पालन जरूरी है.

जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का किया जिक्र

सत्ता परिवर्तन की मांग पर गिरिराज सिंह ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस समय सत्ता परिवर्तन का उद्देश्य आपातकाल, प्रेस पर पाबंदी और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव के खिलाफ आवाज उठाना था. उन्होंने सवाल किया कि आज विपक्ष किस तरह के सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा है.

सरकार की योजनाएं गिनाकर विपक्ष से पूछा सवाल

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार गरीबों और महिलाओं के लिए काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने 11 साल में चार करोड़ से अधिक लोगों को घर दिए हैं. गिरिराज सिंह ने कहा कि विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- बिहार के मंत्री बोले- 'इंडिया गठबंधन का दिल्ली मार्च टांय-टांय फिस्स हो जाएगा'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 31 Oct 2026 03:36 PM (IST)
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