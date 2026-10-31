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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के मंत्री बोले- 'इंडिया गठबंधन का दिल्ली मार्च टांय-टांय फिस्स हो जाएगा'

बिहार के मंत्री बोले- 'इंडिया गठबंधन का दिल्ली मार्च टांय-टांय फिस्स हो जाएगा'

बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने इंडिया गठबंधन के दिल्ली मार्च को लेकर तंज कसा. उन्होंने कांग्रेस को रिजेक्टेड बताया और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 31 Oct 2026 11:40 AM (IST)
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बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने इंडिया गठबंधन के 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च' पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आह्वान पर दिल्ली कौन जाने वाला है? यह मार्च टांय-टांय फिस्स हो जाएगा. मंत्री ने कहा कि रैली और मार्च से चुनावी नतीजों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता. जनता अपने वोट से फैसला करती है कि वह किसके साथ खड़ी है.

रामकृपाल यादव ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया. उन्होंने हाल में हुए विधान परिषद चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस शून्य पर आउट हो गई. जनता ने कांग्रेस को वोट के जरिए रिजेक्ट कर दिया है. मंत्री ने कहा कि चुनाव ही जनता के समर्थन का असली पैमाना है.

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'दिल्ली मार्च में कौन जाने वाला है?'

इंडिया गठबंधन के मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस के बुलावे पर कोई दिल्ली जाने वाला नहीं है. उन्होंने दावा किया कि यह आयोजन सफल नहीं होगा. उन्होंने कहा कि रैली और मार्च करने से जनता का फैसला नहीं बदलता. जनता चुनाव में वोट देकर अपनी राय जाहिर करती है. मंत्री ने कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हालिया विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस शून्य पर आउट हो गई. रामकृपाल यादव ने दावा किया कि जनता ने कांग्रेस को वोट के जरिए नकार दिया है. उन्होंने कहा कि जनता ही किसी पार्टी की राजनीतिक स्थिति तय करती है.

तेजस्वी यादव पर भी कसा तंज

रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने तेजस्वी को विधान परिषद चुनाव में जीत की बधाई दी. साथ ही कहा कि वे घर में बैठे रहे और आराम से दो सीटें जीत गए. मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि दो सीटें जीतने पर तेजस्वी खुश हैं तो उन्हें मुबारकबाद.

चुनावी नतीजों को बताया जनता का फैसला

रामकृपाल यादव ने कहा कि रैलियों और मार्च से ज्यादा महत्व चुनाव का होता है. चुनाव के जरिए ही पता चलता है कि जनता किसके साथ है. उनके बयान से बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के संकेत हैं.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 31 Oct 2026 11:40 AM (IST)
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