बिहार के मंत्री बोले- 'इंडिया गठबंधन का दिल्ली मार्च टांय-टांय फिस्स हो जाएगा'

बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने इंडिया गठबंधन के 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च' पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आह्वान पर दिल्ली कौन जाने वाला है? यह मार्च टांय-टांय फिस्स हो जाएगा. मंत्री ने कहा कि रैली और मार्च से चुनावी नतीजों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता. जनता अपने वोट से फैसला करती है कि वह किसके साथ खड़ी है.

रामकृपाल यादव ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया. उन्होंने हाल में हुए विधान परिषद चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस शून्य पर आउट हो गई. जनता ने कांग्रेस को वोट के जरिए रिजेक्ट कर दिया है. मंत्री ने कहा कि चुनाव ही जनता के समर्थन का असली पैमाना है.

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'दिल्ली मार्च में कौन जाने वाला है?'

इंडिया गठबंधन के मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस के बुलावे पर कोई दिल्ली जाने वाला नहीं है. उन्होंने दावा किया कि यह आयोजन सफल नहीं होगा. उन्होंने कहा कि रैली और मार्च करने से जनता का फैसला नहीं बदलता. जनता चुनाव में वोट देकर अपनी राय जाहिर करती है. मंत्री ने कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हालिया विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस शून्य पर आउट हो गई. रामकृपाल यादव ने दावा किया कि जनता ने कांग्रेस को वोट के जरिए नकार दिया है. उन्होंने कहा कि जनता ही किसी पार्टी की राजनीतिक स्थिति तय करती है.

पटना, बिहार: मंत्री रामकृपाल यादव ने इंडिया गठबंधन के 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च' पर कहा, "कहां कोई जा रहा है? 'दिल्ली चलो' कांग्रेस के आह्वान पर कोई जाने वाला है? कौन जाएगा उसमें? टांय-टांय फिस्स हो जाएगा। रैली-वैली से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जनता मालिक है और जो चुनाव होता है, उसी के माध्यम से पता चलता है कि जनता किसके साथ खड़ी है...अभी जो चुनाव हुआ विधान परिषद का, कांग्रेस पार्टी तो शून्य पर आउट हो गई... कांग्रेस पार्टी रिजेक्टेड है। जनता ने वोट से आउट कर दिया..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 31, 2026

तेजस्वी यादव पर भी कसा तंज

रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने तेजस्वी को विधान परिषद चुनाव में जीत की बधाई दी. साथ ही कहा कि वे घर में बैठे रहे और आराम से दो सीटें जीत गए. मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि दो सीटें जीतने पर तेजस्वी खुश हैं तो उन्हें मुबारकबाद.

पटना, बिहार: मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, "तेजस्वी यादव को मुबारकबाद देते हैं, जीत की बधाई देते हैं। घर में बैठे रहे आराम से। दो सीट विधान परिषद का भूल से जीत गए तो खुश हो गए। खुश रहिए, मुबारक आपको।" https://t.co/3CtI3Can0o — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 31, 2026

चुनावी नतीजों को बताया जनता का फैसला

रामकृपाल यादव ने कहा कि रैलियों और मार्च से ज्यादा महत्व चुनाव का होता है. चुनाव के जरिए ही पता चलता है कि जनता किसके साथ है. उनके बयान से बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के संकेत हैं.

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