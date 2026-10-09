CJP के प्रदर्शन का असर! पटना से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द

दिल्ली में कल (शनिवार) कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से होने वाले प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन भी बंद करने की खबर है. इन सबका असर बिहार में भी दिखने लगा है. आज (शुक्रवार) पटना से दिल्ली जाने वाली तीन ट्रेनों को रद्द किया गया है.

दिल्ली जाने वाली इन चार ट्रेनों में संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तेजस राजधानी और अमृत भारत शामिल हैं. पटना जंक्शन पर ट्रेन रद्द होने की जानकारी लगा दी गई है. ये ट्रेनें आज दोपहर के बाद दिल्ली जाने वाली थीं. कल सुबह या दोपहर तक ये ट्रेनें दिल्ली पहुंचतीं. मगध भी कैंसिल है. यह ट्रेन इस्लामपुर से पटना होते हुए चलती है.

प्रदर्शन के चलते रेलवे ने लिया है फैसला

बता दें कि पटना जंक्शन से यह चार ट्रेनें तो रद्द की गई हैं लेकिन कुल रद्द होने वाली ट्रेनों की संख्या और अधिक है. देश के अलग-अलग स्टेशन से जो ट्रेने आज दिल्ली के लिए खुलने वाली हैं उनमें से कई को रद्द किया गया है. मुंबई-दिल्ली रूट पर भी पांच ट्रेनें कैंसिल हुई हैं.

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आरजेडी सांसद मनोज झा ने दी प्रतिक्रिया

ट्रेनों के अलावा दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन का असर मेट्रो पर भी पड़ा है. उधर, दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशन बंद रखने अनुरोध किया गया है. इसके पीछे सीजेपी का प्रदर्शन ही कारण है. इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है. दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए कहा कि सभा और उग्र भीड़ में बुनियादी फर्क होता है. शांतिपूर्ण सभा को मनोज झा ने एक संवैधानिक अधिकार बताया.

जानकारी हो कि कल (09 अक्टूबर, 2026) सीजेपी की ओर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त आनेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है. एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है. सीजेपी से पहले विपक्ष की ओर से भी जबरदस्त तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन किया गया था. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई नेता हिरासत में लिए गए थे. बीते गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) को पटना में भी महागठबंधन की ओर से मार्च निकाला या था.

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