वही जवाब दें जिन पर..., NDA के दिग्गज नेताओं पर लगे आरोपों पर बोली JDU, BJP ने क्या कहा?

जनसुरज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है. प्रशांत किशोर ने बिहार के कई दिग्गज नेताओं पर बड़े आरोप लगाए हैं. यह आरोप पेट्रोल चोरी से लेकर जमीन की हेरा फेरी और उम्र घोटाला का है. प्रशांत किशोर के आरोपों पर अब एनडीए पलटवार करती नजर आ रही है.

कई बीजेपी नेताओं पर लगा आरोप

प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे सांसद संजय जायसवाल को पेट्रोल चोर करार दिया है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर नाम की धांधली, उम्र में हेरा फेरी और डिग्री में गड़बड़ी करने का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है. इतना ही नहीं भ्रष्टाचार के आरोप प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी पर भी लगाए हैं.

मंत्री अशोक चौधरी पर जमीन घोटाला का आरोप पीके ने लगाया है. प्रशांत किशोर ने कहा है कि अशोक चौधरी ने अपने निजी सहायक के नाम पर एक जमीन खरीदी और 2 साल बाद उस जमीन को अपनी बेटी के नाम करवा दिया. 35 लाख में खरीदे गए जमीन को महज 10 लख रुपए में अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के नाम पर करवा लिया.

प्रशांत किशोर के इन आरोपों पर जेडीयू ने कहा है कि जिन पर आरोप लगे हैं, वही जवाब दें. जेडीयू नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि यह नीतीश सरकार है और यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है. नीतीश जी मतलब जीरो टॉलरेंस, जिन पर आरोप लगा है वही जवाब दें. यह बातें जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा है. यानी जेडीयू प्रशांत किशोर के आरोपों पर अशोक चौधरी से किनारा करती नजर आई है.

वहीं बीजेपी ने खुले तौर पर प्रशांत किशोर पर ही भ्रष्टाचार टैक्स चोरी जैसे आरोप लगा दिए हैं. अपने नेताओं के बचाव में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार हमला प्रशांत किशोर पर किया है और कहा है कि प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि दूसरे राज्यों से पैसा लेकर वह बिहार में खर्च क्यों कर रहे हैं. किस आधार पर दूसरे राज्यों से उन्हें पैसा दिया जा रहा है. प्रशांत किशोर क्यों ऐसी कंपनियों से पैसा ले रहे हैं, जो घाटे में हैं.

प्रशांत किशोर पर बीजेपी नेता सह प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शराब कंपनियों से वह चंदा इकट्ठा कर रहे हैं. पूर्व में प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि बिहार में सरकार बनते ही शराबबंदी कानून को वह खत्म कर देंगे. बीजेपी ने कई सवाल प्रशांत किशोर से पूछे हैं. बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण ने कई लोगों के पैन कार्ड को भी सार्वजनिक किया है. वहीं DIN नंबर को बताते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर यह चंदा का पैसा आ कहां से रहा है और इसे खर्च अपने लोगों पर क्यों किया जा रहा है?

प्रशांत किशोर से बीजेपी के सवाल

बीजेपी ने कई कंपनियों के नाम भी सार्वजनिक किए हैं, जो प्रशांत किशोर के अलग-अलग कंपनियों में चंदा दे रहे हैं. प्रशांत किशोर के इन कंपनियों में आई पैक से लेकर कई अलग-अलग संस्थाओं का नाम है. इन कंपनियां से 300 करोड़ से ज्यादा रुपए का चंदा प्रशांत किशोर ने किस आधार पर लिया, यह सवाल अब बीजेपी पूछ रही है.

बीजेपी ने प्रियंका नाम की एक महिला का भी नाम लिया है. प्रियंका के पैन कार्ड और DIN नंबर को भी बीजेपी ने सार्वजनिक किया है. प्रियंका के खाते मैं मोटी रकम आई है. बीजेपी ने दावा किया है कि प्रियंका प्रशांत किशोर की बहन है. बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी बाजार भ्रष्टाचार और हवाला के पैसे पर आ टिका है.

