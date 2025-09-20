राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को गयाजी पहुंची, जहां विष्णुपद मंदिर में वह अपने पूर्वजों के आत्मशांति व मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान किया. गया अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंची. इसके बाद सड़क मार्ग से विष्णुपद मंदिर पहुंची. इस दौरार बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी उनके साथ थे.

राष्ट्रपति ने परिजनों के साथ किया पिंडदान

राष्ट्रपति के पिंडदान के लिए जिला प्रशासन के जरिए विष्णुपद मंदिर परिसर में हीं विशेष व्यवस्था की गई है. एल्यूमिनियम फैब्रिकेटेड हॉल में तीन कक्ष बनाए गए थे. एक कक्ष में राष्ट्रपति ने अपने परिजन के साथ पिंडदान किया. गयापाल पुरोहित राजेश लाल कटरियार के नेतृत्व में वैदिक क्रियाओं के साथ धार्मिक अनुष्ठान कराया गया. वह पहली बार अपने पूर्वजों का पिंडदान करने गया पहुंची थीं. वो दो घंटे गयाजी में रुकीं और पूरे विधी विधान के साथ पिंडदान किया.

इस दौरान विष्णुपद मंदिर और आस पास का इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. राष्ट्रपति आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई. एयरपोर्ट से लेकर विष्णुपद मंदिर तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई. एयरपोर्ट से राष्ट्रपति गेट संख्या 5 से, घुघरीटांड़, बाईपास और बंगाली आश्रम होते हुए विष्णुपद मंदिर पहुंची थी.

इस दौरान कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर आम लोगों के लिए कुछ देर तक आवागमन को बंद कर दिया गया. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया था. निर्धारित मार्ग पर आम वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया.

गयाजी में 21 सितंबर तक चलेगा पितृपक्ष मेला

गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला अपने 15वें दिन में है. 21 सितंबर तक पितृपक्ष मेला आयोजित है. गया श्राद्ध का आज 14वां दिन है. इस दिन वैतरणी सरोवर पर तर्पण और गौ दान का विशेष विधान है. मान्यता है कि इस दिन वैतरणी वेदी पर स्नान और तर्पण करने से पिंडदानी के 21 कुलों का उद्धार होता है.

ये भी पढ़ें: बिहार: विवाद के बीच रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट! क्या छिपा रही हैं RJD की स्टार बेटी?