बिहार के मधेपुरा जिले में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई. इसमें गोली लगने से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना गुरुवार (26 नवंबर) को बिहारीगंज थाना क्षेत्र के मंजोड़ा बाजार सब्जी मंडी के पास हुई. मृतक की पहचान कृपालु मंडल के रूप में हुई है. परिजन उन्हें मोटरसाइकिल पर बैठाकर अस्पताल ले गए थे, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.

परिजनों के अनुसार, कृपालु मंडल का करीब 10 साल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव था. उनके बेटे सुंदर कुमार ने आरोप लगाया है कि विरोधी पक्ष के प्रहलाद मंडल और सोनू मंडल ने उनके पिता को गोली मारी है. गोली लगने से उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए.

मोटरसाइकिल से अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन

गोलीबारी के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परिजन घायल कृपालु मंडल को मोटरसाइकिल पर बैठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है. वहीं, इलाके में भी तनाव का माहौल है.

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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही बिहारीगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी. मौके पर उदाकिशुनगंज के एसडीपीओ पवन कुमार सिंह भी पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई और परिजनों से पूछताछ की.

आरोपियों की तलाश में छापेमारी

पुलिस ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. संभावित ठिकानों पर पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं. पुलिस जमीन विवाद को गोलीबारी की वजह मानकर जांच कर रही है. हालांकि, घटना के पीछे की पूरी वजह और इसमें अन्य लोगों की भूमिका का पता जांच के बाद ही चलेगा. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

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