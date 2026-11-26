बिहार सरकार ने 11 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग ने पांच वर्ष या इससे अधिक समय तक नौकरी से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने या गायब रहने वाले ऐसे 11 डॉक्टरों पर एक्शन लिया है. इसकी मंजूरी बिहार कैबिनेट ने दे दी है.

ये सभी डॉक्टर सहरसा, भागलपुर, सुपौल, बांका और मधेपुरा जिलों में अलग-अलग स्थानों पर स्थित सदर अस्पताल या सामुदायिक अस्पताल समेत ऐसे अन्य स्थानों पर तैनात थे. ये डॉक्टर 5 साल या उससे अधिक समय से बिना सूचना के गैरहाजिर थे. विभागीय जांच व कारण बताओ नोटिस के बाद भी जवाब नहीं मिला.

बर्खास्त किए जाने वाले डॉक्टरों की सूची देखें

डॉ. अनामिका कुमारी- सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा

डॉ. राकेश कुमार निराला- विशेष चिकित्सा पदाधिकारी

डॉ. सिद्धार्थ कुमार सुमित- सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी

डॉ. गोपीनाथ भगत- चिकित्सा पदाधिकारी, स्त्री रोग विभाग, सदर अस्पताल, भागलपुर

डॉ. अमित कुमार- सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर

डॉ. रवि रंजन- चिकित्सा पदाधिकारी

डॉ. मोहम्मद शाहनवाज कौसर- चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल

डॉ. सुमित कुमार- चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर

डॉ. प्रसून विवाकर- सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी

डॉ. रेखा कुमारी- चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा

डॉ. अरुण कुमार- चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा

क्या बोले मंत्री निशांत कुमार?

इस पूरे मामले में गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि चिकित्सक का पेशा केवल नौकरी नहीं, बल्कि मानव सेवा का संकल्प है. ऐसे में चिकित्सकों की लापरवाही और अनुशासनहीनता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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अनुशासन बनाए रखना जरूरी: निशांत

उन्होंने कहा कि संबंधित चिकित्सकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था. हालांकि, यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन लंबे समय तक अनुपस्थित रहने और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने जैसे मामलों में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है.

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों से पूरी निष्ठा, कुशलता और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की. यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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