हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'किसी परिवार में यदि…', रोहिणी आचार्य के बयान पर शांभवी चौधरी ने क्या कहा? JDU का भी रिएक्शन आया

'किसी परिवार में यदि…', रोहिणी आचार्य के बयान पर शांभवी चौधरी ने क्या कहा? JDU का भी रिएक्शन आया

Bihar News: शांभवी चौधरी ने कहा कि ये जानकर अच्छा लगता है कि लालू यादव के परिवार के लोग भी अब संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की ओर देख रहे हैं. पढ़िए पूरी रिपोर्ट.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 Dec 2025 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीते गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था. कहा था कि प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है, जहां वह बिना किसी डर, अपराधबोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है. अब ऐसे ट्वीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है. 

शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को शांभवी चौधरी ने कहा, "यह वैसे तो उनके परिवार का विषय है और किसी परिवार में यदि ऐसा हो रहा है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है... लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बेटियों का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है. जिस प्रकार बेटों को अधिकार मिलता है वैसे ही बेटियों को भी मिलना चाहिए." 

'ये जानकर अच्छा लगता है कि…'

सांसद शांभव चौधरी ने कहा, "यह केवल एक राजनीतिक समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या है... ये जानकर अच्छा लगता है कि लालू यादव के परिवार के लोग भी अब संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की ओर देख रहे हैं..."

'किसी परिवार में यदि…', रोहिणी आचार्य की बेटी-मायके वाली बात पर शांभवी चौधरी का बड़ा बयान

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीते गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था. कहा था कि प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है, जहां वह बिना किसी डर, अपराधबोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है. अब ऐसे ट्वीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है. 

शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को शांभवी चौधरी ने कहा, "यह वैसे तो उनके परिवार का विषय है और किसी परिवार में यदि ऐसा हो रहा है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है... लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बेटियों का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है. जिस प्रकार बेटों को अधिकार मिलता है वैसे ही बेटियों को भी मिलना चाहिए." 

'ये जानकर अच्छा लगता है कि…'

सांसद शांभव चौधरी ने कहा, "यह केवल एक राजनीतिक समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या है... ये जानकर अच्छा लगता है कि लालू यादव के परिवार के लोग भी अब संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की ओर देख रहे हैं..."

संजय झा बोले- सरकार संज्ञान में लेगी बात

उधर जेडीयू सांसद संजय झा ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, "नीतीश कुमार तो सबको सुरक्षा देते हैं, खासकर महिलाओं का और यदि उन्होंने (रोहिणी आचार्य) कहा है तो जरूर सरकार इन सब बातों को संज्ञान में लेगी... हमने कभी किसी परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की लेकिन जब बेटी के अधिकार की बात आती है तो उस समय बिहार में नीतीश कुमार का काम आगे रहता है. राजद के जो लोग हैं उनका भी दम घुट रहा है, वे भी सब देख रहे हैं. जनता सब देखती है और नतीजों ने भी साफ कर दिया है कि इनकी (राजद) राजनीति कितनी खोखली रही है."

यह भी पढ़ें- Shivraj Patil Death: शिवराज पाटिल के निधन पर CM नीतीश कुमार ने जताया दुख, बोले- 'देश की संवैधानिक…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 12 Dec 2025 02:57 PM (IST)
Tags :
Rohini Acharya Shambhavi Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
इंडिया
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
स्पोर्ट्स
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
Advertisement

वीडियोज

Gujarat Pull Collapse: गुजरात के वलसाड में पुल गिरने की भयानक तस्वीर आई सामने
Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर DGCA की कार्रवाई ने पायलट के उड़ाए होश!, एक एक कर सब ससपेंड
थाईलैंड में पकड़े गए भगोड़े भाई, अब पुलिस के टॉर्चर से कैसे बचेंगे?
Trump का नया “Gold Card” धमाका! $1 Million में Green Card से भी Strong Residency
SGB ने फिर कर दिखाया! Gold Investment का असली Master | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
इंडिया
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
स्पोर्ट्स
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
साउथ सिनेमा
The Devil BO Day 1: 'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूला 50% बजट, दर्शन की बनी कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर
'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूल लिया 50% बजट, जानें- कलेक्शन
यूटिलिटी
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
ट्रेंडिंग
आशिक के साथ OYO पहुंच गई टीचर पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ कर दी धुनाई; वीडियो वायरल
आशिक के साथ OYO पहुंच गई टीचर पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ कर दी धुनाई; वीडियो वायरल
हेल्थ
ठंड में नीली पड़ जाती हैं कुछ लोगों के अंगुलियां, जानें शरीर में किस चीज की होती है कमी?
ठंड में नीली पड़ जाती हैं कुछ लोगों के अंगुलियां, जानें शरीर में किस चीज की होती है कमी?
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget