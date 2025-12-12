लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीते गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था. कहा था कि प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है, जहां वह बिना किसी डर, अपराधबोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है. अब ऐसे ट्वीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है.

शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को शांभवी चौधरी ने कहा, "यह वैसे तो उनके परिवार का विषय है और किसी परिवार में यदि ऐसा हो रहा है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है... लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बेटियों का सम्मान सर्वश्रेष्ठ है. जिस प्रकार बेटों को अधिकार मिलता है वैसे ही बेटियों को भी मिलना चाहिए."

'ये जानकर अच्छा लगता है कि…'

सांसद शांभव चौधरी ने कहा, "यह केवल एक राजनीतिक समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या है... ये जानकर अच्छा लगता है कि लालू यादव के परिवार के लोग भी अब संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की ओर देख रहे हैं..."

संजय झा बोले- सरकार संज्ञान में लेगी बात

उधर जेडीयू सांसद संजय झा ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, "नीतीश कुमार तो सबको सुरक्षा देते हैं, खासकर महिलाओं का और यदि उन्होंने (रोहिणी आचार्य) कहा है तो जरूर सरकार इन सब बातों को संज्ञान में लेगी... हमने कभी किसी परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की लेकिन जब बेटी के अधिकार की बात आती है तो उस समय बिहार में नीतीश कुमार का काम आगे रहता है. राजद के जो लोग हैं उनका भी दम घुट रहा है, वे भी सब देख रहे हैं. जनता सब देखती है और नतीजों ने भी साफ कर दिया है कि इनकी (राजद) राजनीति कितनी खोखली रही है."

