बिहार चुनाव: जन सुराज की पहली लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम नहीं, अब इस सीट से अटकलें तेज

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज पार्टी की ओर से गुरुवार (09 अक्टूबर, 2025) को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई. पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की ओर से 51 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की गई. हालांकि पहली लिस्ट में चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का नाम नहीं है.

करगहर से रितेश पांडेय को पार्टी ने दिया टिकट

प्रशांत किशोर कहां से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं. अब पार्टी दूसरी लिस्ट कब जारी करती है उसका इंतजार है. प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा थी कि वे करगहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन गुरुवार को जब प्रत्याशियों की सूची जारी हुई तो इस पर विराम लग गया. करगहर सीट से पार्टी ने भोजपुरी के गायक रितेश पांडेय को मौका दिया है. ऐसे में अब प्रशांत किशोर के लिए राघोपुर विधानसभा सीट का विकल्प बचा हुआ है.

Jan Suraaj releases a list of 51 candidates for the upcoming Bihar Assembly elections. pic.twitter.com/QnZcKr1kcg — ANI (@ANI) October 9, 2025

प्रशांत किशोर ने कहा था- 'हमेशा दो जगह से…'

दरअसल प्रशांत किशोर ने ही करीब एक महीने पहले एक चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में यह कहा था, "मैं लोगों से कहता आया हूं कि चुनाव दो ही जगहों से लड़ना चाहिए. पहला जन्मभूमि और दूसरा कर्मभूमि… जन्मभूमि के हिसाब से मुझे करगहर से लड़ना चाहिए, कर्मभूमि के हिसाब से राघोपुर से लड़ना चाहिए. दूसरी जगह से चुनाव लड़ने का मतलब नहीं है." प्रशांत किशोर के इस बयान को देखें तो उनके पास अब राघोपुर ही ऑप्शन है.

राघोपुर से तेजस्वी यादव हैं आरजेडी से विधायक

प्रशांत किशोर अगर राघोपुर से लड़ते हैं तो इस सीट से तेजस्वी यादव अपनी पार्टी (आरजेडी) से विधायक हैं. अगर इस सीट से प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो मुकाबला देखने लायक होगा. दूसरी ओर सूत्रों की मानें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार दो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. एक राघोपुर तो दूसरी सीट मधुबनी की फुलपरास हो सकती है. अब देखना होगा कि आगे वे क्या निर्णय लेते हैं.

बता दें कि रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट पर दूसरे चरण (11 नवंबर को) में वोटिंग होनी है. बात राघोपुर सीट की करें तो यहां पहले चरण (06 नवंबर को) में मतदान होना है.

