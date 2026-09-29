राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, अखिलेश को भी घेरा, बोले- 'ये असली...'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर जारी चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. अखिलेश यादव के 30 सितंबर को होने वाली INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होने के सवाल पर गिरिराज सिंह ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाए. रिपोर्टों के मुताबिक, अखिलेश ने बैठक में अपनी जगह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजने की बात कही है.

गिरिराज सिंह ने कहा, "ये कोई असली गठबंधन नहीं है. ये घरौंदा बना रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि यह गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डर की वजह से है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में अकेले चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है.

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राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ने आगे दावा किया कि अगर राहुल गांधी अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहेगा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में "शून्य पर आउट होंगे." गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को "प्राकृतिक गठबंधन नहीं" बताया. ये टिप्पणियां केंद्रीय मंत्री के राजनीतिक आकलन और आरोप हैं.

रायबरेली से अखिलेश ने शुरू की PDA यात्रा

दरअसल, अखिलेश यादव ने 24 सितंबर को रायबरेली से PDA रथ यात्रा शुरू की थी. रायबरेली को यात्रा के लिए चुनने को लेकर सपा-कांग्रेस संबंधों और आगामी सीट बंटवारे की चर्चाएं भी राजनीतिक तौर पर चर्चा में रही हैं.

कांग्रेस नेताओं ने जताई थी नाराजगी

अखिलेश की रायबरेली यात्रा के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोई भी नेता चुनाव प्रचार के लिए कहीं भी जा सकता है. वहीं अखिलेश यादव ने रायबरेली में कहा था कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है.

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