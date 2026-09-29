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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, अखिलेश को भी घेरा, बोले- 'ये असली...'

राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, अखिलेश को भी घेरा, बोले- 'ये असली...'

अखिलेश यादव के INDIA ब्लॉक बैठक में शामिल न होने पर गिरिराज सिंह ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने इसे असली गठबंधन नहीं बताते हुए राहुल गांधी पर भी हमला बोला.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 29 Sep 2026 05:47 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर जारी चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. अखिलेश यादव के 30 सितंबर को होने वाली INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होने के सवाल पर गिरिराज सिंह ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाए. रिपोर्टों के मुताबिक, अखिलेश ने बैठक में अपनी जगह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजने की बात कही है.

गिरिराज सिंह ने कहा, "ये कोई असली गठबंधन नहीं है. ये घरौंदा बना रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि यह गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डर की वजह से है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में अकेले चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है.

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राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ने आगे दावा किया कि अगर राहुल गांधी अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहेगा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में "शून्य पर आउट होंगे." गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को "प्राकृतिक गठबंधन नहीं" बताया. ये टिप्पणियां केंद्रीय मंत्री के राजनीतिक आकलन और आरोप हैं.

रायबरेली से अखिलेश ने शुरू की PDA यात्रा

दरअसल, अखिलेश यादव ने 24 सितंबर को रायबरेली से PDA रथ यात्रा शुरू की थी. रायबरेली को यात्रा के लिए चुनने को लेकर सपा-कांग्रेस संबंधों और आगामी सीट बंटवारे की चर्चाएं भी राजनीतिक तौर पर चर्चा में रही हैं.

कांग्रेस नेताओं ने जताई थी नाराजगी

अखिलेश की रायबरेली यात्रा के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोई भी नेता चुनाव प्रचार के लिए कहीं भी जा सकता है. वहीं अखिलेश यादव ने रायबरेली में कहा था कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 29 Sep 2026 05:25 PM (IST)
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