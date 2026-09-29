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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वरूस का सैन्य विमान टेकऑफ के बाद हुआ क्रैश, 6 लोगों की मौत

रूस का सैन्य विमान टेकऑफ के बाद हुआ क्रैश, 6 लोगों की मौत

रूस के अमूर क्षेत्र में उड़ान भरने के तुरंत बाद सैन्य विमान Tu-154 क्रैश हो गया. रूसी सेना और सरकार की ओर से परिवहन और विशेष अभियानों के लिए इस विमान का उपयोग किया जाता रहा है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 29 Sep 2026 08:00 PM (IST)
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रूस के अमूर क्षेत्र में टेकऑफ के बाद सैन्य विमान क्रैश हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई. रूस शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एक सैन्य विमान Tu-154 था. इसमें सात लोग सवार थे. एक जिंदा बचे शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया. शुरुआती जांच के मुताबिक, इस हादसे का कारण विमान में ईंधन का विस्फोट हो सकता है. इस घटना के बाद दुर्घटनास्थल पर भीषण आग लग गई.

रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि अमूर क्षेत्र के क्रास्नोयानोवो गांव के पास उड़ान भरने के तुरंत बाद यह विमान क्रैश हो गया. इस विमान की पहचान सोवियत के समय के तीन इंजन वाले TU-154 के रूप में की गई है. इस विमान को मध्यम दूरी के यात्री विमान के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन रूस की सेना और सरकार द्वारा परिवहन और विशेष अभियानों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता रहा है. 

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Tu-154 विमान का इतिहास

Tu-154 विमान ने पहली बार 1968 में उड़ान भरी थी और 1970 के दशक की शुरुआत में यह कमर्शियल सेवा में शामिल हुआ. 1,000 से अधिक निर्माण के साथ, यह सोवियत संघ के सबसे प्रमुख यात्री विमानों में से एक बन गया, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर घरेलू उड़ानों के लिए किया गया. इसके तीन इंजन, मजबूत लैंडिंग गियर और कम विकसित हवाई पट्टियों से भी संचालन की क्षमता ने इसे रूस के विशाल इलाके में बेहद उपयोगी बनाया.

हालांकि अब इसका व्यावसायिक इस्तेमाल लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ Tu-154 विमान आज भी सरकारी और सैन्य सेवाओं में तैनात हैं. रूस के रक्षा मंत्रालय और अन्य राज्य एजेंसियां अपने कर्मियों के परिवहन के लिए इसका उपयोग करती हैं, जबकि कुछ विशेष मॉडलों का इस्तेमाल गोपनीय या विशिष्ट सैन्य कार्यों में होता है. रूसी सेना की '223वीं फ्लाइट स्क्वाड' भी परिवहन मिशनों के लिए इस विमान को संचालित करती रही है.

इस विमान के इतिहास में सेना से जुड़ी कई बड़ी दुर्घटनाएं भी दर्ज हैं. दिसंबर 2016 में, रूसी रक्षा मंत्रालय का एक Tu-154 विमान सोची से उड़ान भरने के तुरंत बाद ब्लैक सी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें सैन्य कर्मी, पत्रकार और सीरिया जा रहे 'एलेक्जेंड्रोव एंसेम्बल' के सदस्य शामिल थे.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 29 Sep 2026 07:38 PM (IST)
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