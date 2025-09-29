हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJamui News: इंटर की छात्रा पर आया कोचिंग शिक्षक का दिल, सिपाही बनते ही रचा ली मंदिर में शादी

Love Affair Case: जमुई में छात्रा ने अपने मर्जी से शादी करने की बात स्वीकार की है. वायरल वीडियो में वो बता रही है कि हम और प्रभाकर जो हमारे शिक्षक हैं. हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं.

By : विद्याव्रत कवि कुमार सिंह | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 29 Sep 2025 10:24 PM (IST)
Preferred Sources

जमुई जिले से एक अनोखे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जिसने इलाके में खूब चर्चा बटोरी है. यहां इंटर की छात्रा सिंधु कुमारी और उसके कोचिंग शिक्षक प्रभाकर महतो के बीच पनपे प्रेम ने शादी का रूप ले लिया. खास बात यह है कि प्रभाकर हाल ही में बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्त हुए हैं.

प्रभाकर से पढ़ाई के दौरान बढ़ीं नजदीकियां 

बताया जा रहा है कि सिंधु और प्रभाकर के बीच पढ़ाई के दौरान नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि दोनों ने समाज और परिवार की परवाह किए बिना विवाह कर लिया. घटना जमुई सदर प्रखंड के छठू धनामा पंचायत के काकन गांव की है, जहां की रहने वाली छात्रा ने घर की मर्जी के बगैर शादी कर ली है. वो अपना नाम सिंधू कुमारी बता रही है. पिता का नाम मुकेश यादव है.

वहीं छात्रा ने अपने मर्जी से शादी करने की बात स्वीकार की है. वायरल वीडियो में बता रही है कि "हम और प्रभाकर जो की हमारे शिक्षक हैं. हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. हम आज भाग कर मंदिर में शादी कर लिए हैं." वहीं लड़कs ने अपना नाम प्रभाकर महतो पिता श्रीकांत महतो ग्राम गरूआ गरसंडा थाना हलसी जिला लखीसराय निवासी बताया है. प्रभाकर ने बताया की सिंधू कुमारी अपने मन से हमारे पास आई है. 

सिंधु कुमारी इंटरमीडिएट की पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं. दूसरी ओर प्रभाकर महतो लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के गेरुआ पुरसंडा गांव के रहने वाले हैं. कुछ महीने पहले ही कोचिंग शिक्षक प्रभाकर महतो की नियुक्ति बिहार पुलिस में हुई थी. ऐसे तो दोनों का संबंध लंबे समय से चला आ रहा था, जबकी लड़की के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थे. परिवार का विरोध देखकर प्रेमी जोड़े ने घर छोड़ने का फैसला किया था.

बीते शुक्रवार को दोनों ने मंदिर में विवाह कर लिया और पति-पत्नी के रूप में जीवन जीवन भर साथ बिताने की कसम खा ली. सोमवार के दिन सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से सामने आकर अपने प्यार और शादी की बात को सामने रखा और वीडियो को वायरल हो गया. विडियो में इंटर की छात्रा सिंधु ने साफ-साफ कहा कि वह बालिग है और उसने अपनी इच्छा से प्रभाकर से विवाह किया है. सिंधु ने बताया कि उसका प्रेमी प्रभाकर ने ना ही उसे भगाया ना ही जोर जबरदस्ती की है. छात्र सिंधु ने साफ शब्दों में कहा की दोनों ने एक-दूसरे की सहमति से शादी की है.

पुलिस-प्रशासन और समाज से किया आग्रह

सिंधु ने इस शादी को लेकर पुलिस-प्रशासन और समाज से आग्रह करते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से प्रभाकर और उसके परिवार को परेशान न करें. इसी वीडियो में प्रभाकर महतो ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह सिंधु से सच्चा  प्यार करते हैं और जीवन भर उसके साथ रहने का वादा करते हैं. दोनों ने पुलिस और प्रशासन से आग्रह किया कि उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि उन्हें परिवार और समाज से खतरे की आशंका है.

मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस को मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है. जमुई टाउन थाना अध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से समीक्षा की जा रही है. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल यह प्रेम कहानी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक छात्रा और उसके शिक्षक का रिश्ता नए मोड़ पर पहुंच गया है.

Published at : 29 Sep 2025 10:24 PM (IST)
Jamui News Policeman BIHAR NEWS
