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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजमुई की घटना पर अब बोलीं मैथिली ठाकुर, 'कैसे रहना है, क्या पहनना है…'

जमुई की घटना पर अब बोलीं मैथिली ठाकुर, 'कैसे रहना है, क्या पहनना है…'

बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर ने जमुई की घटना की निंदा की है. उन्होंने कहा कि लड़की की सहमति के बिना उसे छूना, रोकना या उसके साथ दुर्व्यवहार करना अपराध है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Sep 2026 02:44 PM (IST)
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बिहार के जमुई में छात्रा के साथ हुई घटना पर अब बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की प्रतिक्रिया आई है. मैथिली ठाकुर ने कहा कि जमुई की नाबालिग बेटी के साथ जो हुआ, वह बेहद निंदनीय, शर्मनाक और दिल झकझोर देने वाला है.

उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा, "हम बेटियों को तो सिखाते हैं कि कैसे रहना है, क्या पहनना है, लेकिन बेटों को यह सिखाना भी उतना ही जरूरी है कि किसी लड़की की सहमति के बिना उसे छूना, रोकना या उसके साथ दुर्व्यवहार करना अपराध है."

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कड़ी कार्रवाई और सजा देने की मांग

मैथिली ठाकुर ने बिहार के मुख्यमत्री सम्राट चौधरी को धन्याद दिया कि मुख्य आरोपी नंदन यादव के मामले में त्वरित कार्रवाई की गई. मैथिली ठाकुर ने कहा कि अब अपेक्षा है कि कानून के तहत ऐसी कड़ी कार्रवाई और सजा हो, जो पूरे भारत के लिए एक मिसाल बने. समाज में ऐसा स्पष्ट संदेश जाए कि किसी लड़की की सहमति के बिना उसकी गरिमा से खिलवाड़ करना तो दूर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत कोई न करे. हमारी बेटियां डरकर नहीं, सम्मान और निर्भयता के साथ जिएं."

यह भी पढ़ें- जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना

विवेक ठाकुर ने तेजस्वी पर किया हमला

दूसरी ओर बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने जमुई छेड़छाड़ मामले पर कहा, "जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद है और निंदनीय है. आरजेडी के नेताओं का रोज बयान आ रहा है. पहले उन्होंने घटना की निंदा की लेकिन जो अपराधी है, जो पकड़ा गया है, वह कहीं न कहीं से उनका समर्थक निकलता है तो अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पुलिस मार देगी... कानून-व्यवस्था पर कभी कोई दो राय नहीं रखी जा सकती है." 

उन्होंने कहा, "अपराधी की कोई जाति नहीं है, अपराध उसका पेशा है... सामाजिक दृष्टि से चिंता का विषय ये है कि 17-18 साल का आयु वर्ग ही देश के सबसे जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहा है... कार्रवाई तुरंत हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है. परिवार और पीड़िता के साथ पूरा परिवार खड़ा है. इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है. प्रशासन का ऐसे तत्वों के बीच डर पैदा होना चाहिए."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार जमुई कांड से नाराज, BJP छोड़ेंगे? RJD का सनसनीखेज दावा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Sep 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Jamui Maithili Thakur BIHAR NEWS
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