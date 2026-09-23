जमुई की घटना पर अब बोलीं मैथिली ठाकुर, 'कैसे रहना है, क्या पहनना है…'

बिहार के जमुई में छात्रा के साथ हुई घटना पर अब बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की प्रतिक्रिया आई है. मैथिली ठाकुर ने कहा कि जमुई की नाबालिग बेटी के साथ जो हुआ, वह बेहद निंदनीय, शर्मनाक और दिल झकझोर देने वाला है.

उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा, "हम बेटियों को तो सिखाते हैं कि कैसे रहना है, क्या पहनना है, लेकिन बेटों को यह सिखाना भी उतना ही जरूरी है कि किसी लड़की की सहमति के बिना उसे छूना, रोकना या उसके साथ दुर्व्यवहार करना अपराध है."

कड़ी कार्रवाई और सजा देने की मांग

मैथिली ठाकुर ने बिहार के मुख्यमत्री सम्राट चौधरी को धन्याद दिया कि मुख्य आरोपी नंदन यादव के मामले में त्वरित कार्रवाई की गई. मैथिली ठाकुर ने कहा कि अब अपेक्षा है कि कानून के तहत ऐसी कड़ी कार्रवाई और सजा हो, जो पूरे भारत के लिए एक मिसाल बने. समाज में ऐसा स्पष्ट संदेश जाए कि किसी लड़की की सहमति के बिना उसकी गरिमा से खिलवाड़ करना तो दूर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत कोई न करे. हमारी बेटियां डरकर नहीं, सम्मान और निर्भयता के साथ जिएं."

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विवेक ठाकुर ने तेजस्वी पर किया हमला

दूसरी ओर बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने जमुई छेड़छाड़ मामले पर कहा, "जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद है और निंदनीय है. आरजेडी के नेताओं का रोज बयान आ रहा है. पहले उन्होंने घटना की निंदा की लेकिन जो अपराधी है, जो पकड़ा गया है, वह कहीं न कहीं से उनका समर्थक निकलता है तो अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पुलिस मार देगी... कानून-व्यवस्था पर कभी कोई दो राय नहीं रखी जा सकती है."

उन्होंने कहा, "अपराधी की कोई जाति नहीं है, अपराध उसका पेशा है... सामाजिक दृष्टि से चिंता का विषय ये है कि 17-18 साल का आयु वर्ग ही देश के सबसे जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहा है... कार्रवाई तुरंत हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है. परिवार और पीड़िता के साथ पूरा परिवार खड़ा है. इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है. प्रशासन का ऐसे तत्वों के बीच डर पैदा होना चाहिए."

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