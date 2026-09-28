CM सम्राट चौधरी के खिलाफ RJD ने खोला मोर्चा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से की शिकायत

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक्स हैंडल से जमुई के पीड़ित परिवार से मिलने का फोटो वायरल होने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले पर लगातार हमला कर रहे, तो सांसद भारती सचिवालय थाना में घंटों बैठ कर मुख्यमंत्री पर करवाई करने की मांग किया तो बीजेपी की महिला मोर्चा ने मीसा भारती के खिलाफ कार्रवाई करने का लिखित आवेदन दिया. हालांकि इस मामले में सीएमओ के अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है लेकिन आरजेडी इस मुद्दे को ठंडा करने म के मूड में नहीं है

सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ अमरदीप एवं महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा से मिलकर जमुई यौन उत्पीड़न पीड़िता की तस्वीर मुख्यमंत्री द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रकाशित एवं साझा करने पर उनके विरुद्ध पॉक्सो एक्ट अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की है.

आरजेडी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक डॉ अनवर आलम और डॉ एज्या यादव तो प्रवक्ता चित्तरंजन गगन मुख्य रूप से रहे.ददिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि बहुचर्चित जमुई जिले के यौन उत्पीड़न की एक नाबालिग पीड़िता का फोटो मुख्यमंत्री बिहार द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रकाशित किया गया था, लेकिन बिहार पुलिस एवं संबंधित विधि नियामक एजेंसियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. अगर मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेवार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा खुलेआम पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन कर कानून का मखौल बनाया जाएगा तो फिर इस कानून का क्या औचित्य रहेगा?



पूर्व विधायक डॉ अनवर आलम ने कहा कि आश्चर्यजनक की बात है कि है कि पूरा देश ने इसके लिये आलोचना की है लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने खेद प्रकट कर माफी नहीं मांगी है.ज्ञापन में मुख्यमंत्री के खिलाफ (1) पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 23(2), धारा 23(4) , किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74(1), धारा 74(3); भारतीय न्याय संहिता (BNS)2023 की धारा 72(1) के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की गई है.

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ,रिट याचिका (सिविल) संख्या 565/2012 दिनांक 05.12.2018 में दिए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि पॉक्सो एक्ट की पीड़िता सहित किसी भी यौन उत्पीड़ित पीड़िता का नाम,पता, फोटो या अन्य कोई जानकारी जिससे उसकी पहचान हो सके , किसी भी मीडिया, सोशल मीडिया या अन्य किसी भी माध्यम से प्रकाशित नहीं की जा सकती. यदि किसी के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता में उल्लेखित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए.