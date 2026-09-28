Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट चौधरी के खिलाफ RJD ने खोला मोर्चा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से की शिकायत

CM सम्राट चौधरी के खिलाफ RJD ने खोला मोर्चा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से की शिकायत

आरजेडी ने जमुई यौन उत्पीड़न पीड़िता की तस्वीर सीएम सम्राट चौधरी द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट और शेयर करने पर उनके विरुद्ध पॉक्सो एक्ट अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक्स हैंडल से जमुई के पीड़ित परिवार से मिलने का फोटो वायरल होने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले पर लगातार हमला कर रहे, तो सांसद भारती सचिवालय थाना में घंटों बैठ कर मुख्यमंत्री पर करवाई करने की मांग किया तो बीजेपी की महिला मोर्चा ने मीसा भारती के खिलाफ कार्रवाई करने का लिखित आवेदन दिया. हालांकि इस मामले में सीएमओ के अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है लेकिन आरजेडी इस मुद्दे को ठंडा करने म के मूड में नहीं है

सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ अमरदीप एवं महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा से मिलकर जमुई यौन उत्पीड़न पीड़िता की तस्वीर मुख्यमंत्री द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रकाशित एवं साझा करने पर उनके विरुद्ध पॉक्सो एक्ट अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
चिराग पासवान अपराध पर बोले तो प्रशांत किशोर ने कहा, 'जैसे बांकीपुर…'
चिराग पासवान अपराध पर बोले तो प्रशांत किशोर ने कहा, 'जैसे बांकीपुर…'
बिहार
बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह का इस्तीफा, JDU के पास गया पद?
बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह का इस्तीफा, JDU के पास गया पद?
बिहार
जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह पर लगे आरोपों पर प्रशांत किशोर, 'अगर कुछ गलत…'
जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह पर लगे आरोपों पर प्रशांत किशोर, 'अगर कुछ गलत…'
बिहार
'चुनाव आयोग क्या चाहता है, वह…', ज्ञानेश कुमार विवाद में JDU का बड़ा बयान
'चुनाव आयोग क्या चाहता है, वह…', ज्ञानेश कुमार विवाद में JDU का बड़ा बयान

आरजेडी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक डॉ अनवर आलम और डॉ एज्या यादव तो प्रवक्ता चित्तरंजन गगन मुख्य रूप से रहे.ददिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि बहुचर्चित जमुई जिले के यौन उत्पीड़न की एक नाबालिग पीड़िता का फोटो मुख्यमंत्री बिहार द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रकाशित किया गया था, लेकिन बिहार पुलिस एवं संबंधित विधि नियामक एजेंसियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. अगर मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेवार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा खुलेआम पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन कर कानून का मखौल बनाया जाएगा तो फिर इस कानून का क्या औचित्य रहेगा?
     
पूर्व विधायक डॉ अनवर आलम ने कहा कि आश्चर्यजनक की बात है कि है कि पूरा देश ने इसके लिये आलोचना की है लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने खेद प्रकट कर माफी नहीं मांगी है.ज्ञापन में मुख्यमंत्री के खिलाफ (1) पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 23(2), धारा 23(4) , किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74(1), धारा 74(3); भारतीय न्याय संहिता (BNS)2023 की धारा 72(1) के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की गई है.

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ,रिट याचिका (सिविल) संख्या 565/2012 दिनांक 05.12.2018 में दिए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि पॉक्सो एक्ट की पीड़िता सहित किसी भी यौन उत्पीड़ित पीड़िता का नाम,पता, फोटो या अन्य कोई जानकारी जिससे उसकी पहचान हो सके , किसी भी मीडिया, सोशल मीडिया या अन्य किसी भी माध्यम से प्रकाशित नहीं की जा सकती. यदि किसी के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता में उल्लेखित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए.

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
चिराग पासवान अपराध पर बोले तो प्रशांत किशोर ने कहा, 'जैसे बांकीपुर…'
चिराग पासवान अपराध पर बोले तो प्रशांत किशोर ने कहा, 'जैसे बांकीपुर…'
बिहार
बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह का इस्तीफा, JDU के पास गया पद?
बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह का इस्तीफा, JDU के पास गया पद?
बिहार
जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह पर लगे आरोपों पर प्रशांत किशोर, 'अगर कुछ गलत…'
जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह पर लगे आरोपों पर प्रशांत किशोर, 'अगर कुछ गलत…'
बिहार
'चुनाव आयोग क्या चाहता है, वह…', ज्ञानेश कुमार विवाद में JDU का बड़ा बयान
'चुनाव आयोग क्या चाहता है, वह…', ज्ञानेश कुमार विवाद में JDU का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Shaque Exclusive Interview: Parineeti Chopra की Pregnancy और पूरी Team ने Share किया Series का सफर
Sara Gurpal ने Rise & Fall 2 में अपने Game Plan, Penthouse और Basement के बीच के फर्क पर खुलकर बात की। उन्होंने शो के Contestants और Host Virender Sehwag को लेकर भी अपनी राय शेयर की।
Ranbir Kapoor और MrBeast का ‘Jai Shri Ram’ मोमेंट हुआ वायरल
Jagadhatri: 🫨Lily का नया जासूसी अवतार! घर में छिपकर सच का पता लगाने पहुंची Jagadhatri! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी का दारोमदार किस पर! स्मृति ईरानी गईं राज्यसभा तो उठेंगे ये 3 सवाल, क्या है जवाब?
अमेठी का दारोमदार किस पर! स्मृति ईरानी गईं राज्यसभा तो उठेंगे ये 3 सवाल, क्या है जवाब?
क्रिकेट
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
नौकरी
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
इंडिया
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
'4 महीने में लीजिए फैसला', TMC के चुनाव चिह्न पर SC ने EC को दी डेडलाइन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget