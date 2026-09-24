जमुई कांड: CM से मिले पीड़िता के परिजन, मां बोलीं- एनकाउंटर हुआ तो खुशी मिली

जमुई कांड की नाबालिग पीड़िता के माता-पिता ने गुरुवार (24 सितंबर) को सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद पीड़िता की मां ने कहा कि हम कार्रवाई से संतुष्ट हैं. साथ ही कहा कि 48 घंटे के भीतर एनकाउंटर हुआ तो इससे हम लोगों को बहुत खुशी मिली. मां ने कहा कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ उसके बाद एक्शन लिया गया. पहले तो तीन को पकड़ गया. इसके बाद जो मुख्य आरोपी था, उसका एनकाउंटर भी हुआ है. सरकार की कार्रवाई से हम बहुत खुश हैं.

सीएम ने कहा आपकी बेटी, मेरी बेटी है- मां

पीड़िता की मां ने आगे कहा, "मुख्यमंत्री ने हम लोगों को बुलाया था. जो भी हमने कहा, सभी पर उन्होंने आश्वासन दिया है. बेटी की सुरक्षा और पढ़ाई सभी का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी बेटी, मेरी है. निश्चिंत रहिए. मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा."

सीएम कुछ ऐसा करें जिससे बदमाशों में खौफ हो- मां

उन्होंने आगे कहा, "मेरी बेटी के साथ जो हुआ, वो और किसी बेटी के साथ न हो. जिस तरह से मेरी गिड़गिड़ा रही थी, उसी तरह से वो बदमाश भी गिड़गिड़ाए. मुख्यमंत्री ऐसा कुछ करें जिससे बदमाशों में खौफ हो."

मुख्यमंत्री पर बिहार के लोग भरोसा रखें- मां

पीड़िता की मां ने ये भी कहा, "हम बिहार के लोगों से कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पर भरोसा रखें. वो अच्छे से सुनते हैं और अच्छे से कार्रवाई भी की. हम तो संतुष्ट हैं. घर-परिवार, समाज और महिला सब संतुष्ट हैं."

19 सितंबर की घटना, 22 सितंबर को एनकाउंटर

गौरतलब है कि पुलिस ने मंगलवार (22 सितंबर) को एनकाउंटर के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. नंदन यादव के पैर में गोली. हरेराम यादव भागने की कोशिश में घायल हो गया. छेड़छाड़ की घटना का मुख्य आरोपी हरेराम ही था जो वायरल वीडियो में चेहरे पर गमछा बांधे दिखाई दे रहा था. 19 सितंबर को छेड़छाड़ की घटना हुई थी.

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