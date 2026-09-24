गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजमुई कांड: CM से मिले पीड़िता के परिजन, मां बोलीं- एनकाउंटर हुआ तो खुशी मिली

जमुई कांड: CM से मिले पीड़िता के परिजन, मां बोलीं- एनकाउंटर हुआ तो खुशी मिली

जमुई कांड की पीड़िता की मां ने कहा कि उनकी बेटी के साथ जो घटना हुई, उसके बाद जब एनकाउंटर हुआ तो उन्हें बहुत खुशी मिली. मां ने कहा कि हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 24 Sep 2026 11:10 PM (IST)
Preferred Sources

जमुई कांड की नाबालिग पीड़िता के माता-पिता ने गुरुवार (24 सितंबर) को सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद पीड़िता की मां ने कहा कि हम कार्रवाई से संतुष्ट हैं. साथ ही कहा कि 48 घंटे के भीतर एनकाउंटर हुआ तो इससे हम लोगों को बहुत खुशी मिली. मां ने कहा कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ उसके बाद एक्शन लिया गया. पहले तो तीन को पकड़ गया. इसके बाद जो मुख्य आरोपी था, उसका एनकाउंटर भी हुआ है. सरकार की कार्रवाई से हम बहुत खुश हैं.

सीएम ने कहा आपकी बेटी, मेरी बेटी है- मां

पीड़िता की मां ने आगे कहा, "मुख्यमंत्री ने हम लोगों को बुलाया था. जो भी हमने कहा, सभी पर उन्होंने आश्वासन दिया है. बेटी की सुरक्षा और पढ़ाई सभी का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी बेटी, मेरी है. निश्चिंत रहिए. मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा."

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
Samastipur Jamui Case Live: जमुई-समस्तीपुर की घटना पर मंत्री निशांत कुमार की प्रतिक्रिया, 'एक पखवाड़े के भीतर...'
जमुई-समस्तीपुर की घटना पर मंत्री निशांत कुमार की प्रतिक्रिया, 'एक पखवाड़े के भीतर...'
बिहार
'पैर छू रहे… छोड़ दीजिए', समस्तीपुर से दूसरा VIDEO वायरल, लड़की से अभद्रता
'पैर छू रहे… छोड़ दीजिए', समस्तीपुर से दूसरा VIDEO वायरल, लड़की से अभद्रता
बिहार
बिहार को शर्मसार करने वाली घटनाओं पर नपेंगे अधिकारी? चिराग पासवान का बड़ा बयान
बिहार को शर्मसार करने वाली घटनाओं पर नपेंगे अधिकारी? चिराग पासवान का बड़ा बयान
बिहार
समस्तीपुर की घटना पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'एनकाउंटर करने से...'
समस्तीपुर की घटना पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'एनकाउंटर करने से...'

सीएम कुछ ऐसा करें जिससे बदमाशों में खौफ हो- मां

उन्होंने आगे कहा, "मेरी बेटी के साथ जो हुआ, वो और किसी बेटी के साथ न हो. जिस तरह से मेरी गिड़गिड़ा रही थी, उसी तरह से वो बदमाश भी गिड़गिड़ाए. मुख्यमंत्री ऐसा कुछ करें जिससे बदमाशों में खौफ हो." 

मुख्यमंत्री पर बिहार के लोग भरोसा रखें- मां

पीड़िता की मां ने ये भी कहा, "हम बिहार के लोगों से कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पर भरोसा रखें. वो अच्छे से सुनते हैं और अच्छे से कार्रवाई भी की. हम तो संतुष्ट हैं. घर-परिवार, समाज और महिला सब संतुष्ट हैं." 

19 सितंबर की घटना, 22 सितंबर को एनकाउंटर

गौरतलब है कि पुलिस ने मंगलवार (22 सितंबर) को एनकाउंटर के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. नंदन यादव के पैर में गोली. हरेराम यादव भागने की कोशिश में घायल हो गया. छेड़छाड़ की घटना का मुख्य आरोपी हरेराम ही था जो वायरल वीडियो में चेहरे पर गमछा बांधे दिखाई दे रहा था. 19 सितंबर को छेड़छाड़ की घटना हुई थी. 

'पैर छू रहे… छोड़ दीजिए', समस्तीपुर से दूसरा VIDEO वायरल, लड़की से अभद्रता

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 24 Sep 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary Breaking News Abp News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Samastipur Jamui Case Live: जमुई-समस्तीपुर की घटना पर मंत्री निशांत कुमार की प्रतिक्रिया, 'एक पखवाड़े के भीतर...'
जमुई-समस्तीपुर की घटना पर मंत्री निशांत कुमार की प्रतिक्रिया, 'एक पखवाड़े के भीतर...'
बिहार
'पैर छू रहे… छोड़ दीजिए', समस्तीपुर से दूसरा VIDEO वायरल, लड़की से अभद्रता
'पैर छू रहे… छोड़ दीजिए', समस्तीपुर से दूसरा VIDEO वायरल, लड़की से अभद्रता
बिहार
बिहार को शर्मसार करने वाली घटनाओं पर नपेंगे अधिकारी? चिराग पासवान का बड़ा बयान
बिहार को शर्मसार करने वाली घटनाओं पर नपेंगे अधिकारी? चिराग पासवान का बड़ा बयान
बिहार
समस्तीपुर की घटना पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'एनकाउंटर करने से...'
समस्तीपुर की घटना पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'एनकाउंटर करने से...'
Advertisement

वीडियोज

ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
BJP On Rahul Gandhi PC | Gyanesh Kumar: 10 पॉइंट्स में जानें राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का चुनावी आगाज, INDIA गठबंधन से ओवैसी तक, क्या कुछ बोले?
अखिलेश यादव का चुनावी आगाज, INDIA गठबंधन से ओवैसी तक, क्या कुछ बोले?
क्रिकेट
शतक से चमके मैथ्यू ब्रीट्जके, कुचले सब रिकॉर्ड; सबसे ज्यादा रन वाले बने बल्लेबाज
शतक से चमके मैथ्यू ब्रीट्जके, कुचले सब रिकॉर्ड; सबसे ज्यादा रन वाले बने बल्लेबाज
साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की तीसरी बड़ी ओपनर, 'इरुमुडी' समेत तोड़े 7 फिल्मों के रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की तीसरी बड़ी ओपनर, 'इरुमुडी' समेत तोड़े 7 फिल्मों के रिकॉर्ड
न्यूज़
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज, महुआ मोइत्रा ने कहा- 'आपराधियों वाले काम...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज, महुआ मोइत्रा ने कहा- 'आपराधियों वाले काम...'
इंडिया
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एक कप चाय पीने रायबरेली पहुंचे अखिलेश का 'बुलडोजर वेलकम'
एक कप चाय पीने रायबरेली पहुंचे अखिलेश का 'बुलडोजर वेलकम'
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget